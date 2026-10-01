Así se jugará la décima fecha de la Liga del Sur este fin de semana

La Liga del Sur ya tiene todo listo para la 10ª fecha del Torneo Clausura, una jornada que puede empezar a marcar diferencias en la recta final del campeonato.

En la Primera División A, todos los partidos se jugarán el domingo 4 de octubre, desde las 15:30. El líder Huracán recibirá a Villa Mitre en el Bruno Lentini, en uno de los cruces más destacados de la programación.

El Globo llega arriba en el Clausura con 15 puntos, seguido por San Francisco, que suma 14 y será local ante Sporting en el Gustavo Novoa.

También jugarán La Armonía-Liniers, en el Hermanos Francani, y Bella Vista-Libertad, en cancha de Bella Vista. En este último encuentro no estará permitida la presencia de público visitante.

En la Primera División B, la fecha comenzará el sábado 3 de octubre. Desde las 15:30, Olimpo recibirá a Comercial en el Roberto Carminatti, mientras que Sansinena será local ante Dublin en el Luis Molina.

Ese mismo día, desde las 16, se jugará el duelo entre Pacífico de Cabildo y Pacífico de Bahía Blanca, en el Carlos Angelini.

El cierre de la fecha será el domingo, a las 15:30, con el partido entre Rosario Puerto Belgrano y Tiro Federal, en el Coloso de Cemento, que se disputará a puertas cerradas.

La programación

Primera División A – Domingo 4 de octubre

15:30: La Armonía-Liniers, en el Hermanos Francani.

15:30: San Francisco-Sporting, en el Gustavo Novoa.

15:30: Bella Vista-Libertad, en La Loma, sin público visitante.

15:30: Huracán-Villa Mitre, en el Bruno Lentini.

Primera División B

Sábado 3 de octubre

15:30: Olimpo-Comercial, en el Roberto Carminatti.

15:30: Sansinena-Dublin, en el Luis Molina.

16:00: Pacífico de Cabildo-Pacífico de Bahía, en el Carlos Angelini.

Domingo 4 de octubre

15:30: Rosario-Tiro Federal, en el Coloso de Cemento, a puertas cerradas.

Primera División A – Clausura

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Huracán 9 3 6 0 9 6 +3 15 2 San Francisco 9 3 5 1 9 8 +1 14 3 La Armonía 9 3 3 3 8 9 -1 12 4 Bella Vista 9 2 5 2 8 7 +1 11 5 Sporting 9 2 5 2 6 5 +1 11 6 Villa Mitre 9 2 5 2 6 10 -4 11 7 Liniers 9 2 2 5 9 8 +1 8 8 Libertad 9 1 5 3 4 6 -2 8

Primera División A – Tabla general

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Huracán 23 10 11 2 30 18 +12 41 2 Bella Vista 23 9 9 5 29 18 +11 36 3 Liniers 23 8 7 8 26 15 +11 31 4 Villa Mitre 23 7 9 7 20 25 -5 30 5 San Francisco 23 6 9 8 18 25 -7 27 6 Libertad 23 5 11 7 18 23 -5 26 7 La Armonía 23 7 5 11 22 34 -12 26 8 Sporting 23 5 9 9 21 26 -5 24

Primera División B – Clausura

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Rosario 9 5 4 0 13 7 +6 19 2 Olimpo 9 5 3 1 19 6 +13 18 3 Tiro Federal 9 4 3 2 19 12 +7 15 4 Comercial 9 4 3 2 13 14 -1 15 5 Pacífico C 9 2 3 4 12 17 -5 9 6 Pacífico BB 9 1 5 3 6 8 -2 8 7 Sansinena 9 1 4 4 11 20 -9 7 8 Dublin 9 1 1 7 11 20 -9 4

Primera División B – Tabla general