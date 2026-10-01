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Así se jugará la décima fecha de la Liga del Sur este fin de semana

El Oficial se jugará íntegramente el domingo, mientras que el Promocional tendrá tres partidos el sábado y uno el domingo.

| 🕒 12 mins. de lectura.

La Liga del Sur ya tiene todo listo para la 10ª fecha del Torneo Clausura, una jornada que puede empezar a marcar diferencias en la recta final del campeonato.

En la Primera División A, todos los partidos se jugarán el domingo 4 de octubre, desde las 15:30. El líder Huracán recibirá a Villa Mitre en el Bruno Lentini, en uno de los cruces más destacados de la programación.

El Globo llega arriba en el Clausura con 15 puntos, seguido por San Francisco, que suma 14 y será local ante Sporting en el Gustavo Novoa.

También jugarán La Armonía-Liniers, en el Hermanos Francani, y Bella Vista-Libertad, en cancha de Bella Vista. En este último encuentro no estará permitida la presencia de público visitante.

En la Primera División B, la fecha comenzará el sábado 3 de octubre. Desde las 15:30, Olimpo recibirá a Comercial en el Roberto Carminatti, mientras que Sansinena será local ante Dublin en el Luis Molina.

Ese mismo día, desde las 16, se jugará el duelo entre Pacífico de Cabildo y Pacífico de Bahía Blanca, en el Carlos Angelini.

El cierre de la fecha será el domingo, a las 15:30, con el partido entre Rosario Puerto Belgrano y Tiro Federal, en el Coloso de Cemento, que se disputará a puertas cerradas.

La programación

Primera División A – Domingo 4 de octubre

  • 15:30: La Armonía-Liniers, en el Hermanos Francani.
  • 15:30: San Francisco-Sporting, en el Gustavo Novoa.
  • 15:30: Bella Vista-Libertad, en La Loma, sin público visitante.
  • 15:30: Huracán-Villa Mitre, en el Bruno Lentini.

Primera División B

Sábado 3 de octubre

  • 15:30: Olimpo-Comercial, en el Roberto Carminatti.
  • 15:30: Sansinena-Dublin, en el Luis Molina.
  • 16:00: Pacífico de Cabildo-Pacífico de Bahía, en el Carlos Angelini.

Domingo 4 de octubre

  • 15:30: Rosario-Tiro Federal, en el Coloso de Cemento, a puertas cerradas.

Primera División A – Clausura

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Huracán936096+315
2San Francisco935198+114
3La Armonía933389-112
4Bella Vista925287+111
5Sporting925265+111
6Villa Mitre9252610-411
7Liniers922598+18
8Libertad915346-28

Primera División A – Tabla general

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Huracán23101123018+1241
2Bella Vista239952918+1136
3Liniers238782615+1131
4Villa Mitre237972025-530
5San Francisco236981825-727
6Libertad2351171823-526
7La Armonía2375112234-1226
8Sporting235992126-524

Primera División B – Clausura

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Rosario 9540137+619
2Olimpo9531196+1318
3Tiro Federal94321912+715
4Comercial94321314-115
5Pacífico C92341217-59
6Pacífico BB915368-28
7Sansinena91441120-97
8Dublin91171120-94

Primera División B – Tabla general

Pos.EquipoPJPGPEPPGFGCDGPts
1Rosario 2312924023+1745
2Comercial2312653023+742
3Tiro Federal2312654218+2442
4Olimpo239773521+1434
5Sansinena2361073142-1128
6Dublin2356122238-1621
7Pacífico C2338122848-2017
8Pacífico BB23210111429-1516
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