Manu recibió elogio del escudero de Michael Jordan en los Bulls: “Me saco el sombrero por él”

Faltan exactamente tres semanas para que Emanuel David Ginóbili sea exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto, gracias a sus éxitos tanto en la National Basketball Association (NBA), como a nivel mundial, y no para de recibir elogios de parte de leyendas, por ejemplo, de una de las dinastías más grandes de la historia, como Chicago Bulls.

No olvidemos que el oriundo de Bahía Blanca no sólo conquistó cuatro títulos de la liga y dos veces llamado para el Juego de las Estrellas; sino que además ganó una Euroliga, siendo además MVP, campeón en Italia y con la Selección Argentina, donde logró una medalla de oro y un bronce olímpíco, dos Americup y un subcampeonato mundial.

Pero para Scottie Pippen, quien fuera escudero de Michael Jordan en los Bulls que ganaron seis títulos de NBA, lo realizado por Ginóbili es más valioso, porque fue capaz de sacrificar sus logros individuales en beneficio de San Antonio Spurs, algo que, admitió en diálogo con ESPN, le costó muchísimo.

El brutal elogio del escudero de Jordan en Bulls a Ginóbili

“El juego es más grande que los individuos, y él fue siempre un ejemplo de eso. Saliendo desde el banco, sacrificándose, relegando su rol de superestrella para beneficio de los San Antonio Spurs, consiguiendo títulos. Cuando tú ganas, cosas buenas pasan alrededor”, partió señalando el ex alero.

Además, Pippen reconoció que él no habría podido haber hecho esa labor en los Bulls de Jordan, pues “me hubiese sido muy difícil aceptarlo. Sobre todo, en la etapa con (Toni) Kukoc. Pero el punto es que creo que yo no estaba hecho para salir desde el banco, sino para ser un líder, y fue el único rol que acepté. Ahora, ves lo que hizo Manu (Ginóbili) y me saco el sombrero. Porque además lo hizo con mucha clase”.

Scottie Pippen hablando sobre su capacidad para ser sexto hombre. pic.twitter.com/jiXT4Ly3Vu — Tomiconcina🎙 (@Tomiconcina1) April 2, 2022

Fuente: Bolavip