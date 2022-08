“Massa no es el salvador, pero su figura genera confianza”

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, dijo presente ayer en el Museo del Bicentenario, en la asunción de Sergio Massa como nuevo Ministro de Economía.

Al respecto, en diálogo con el periodista Germán Sasso, por La Brújula 24, el jefe comunal aseveró que “fui invitado por el ex presidente de la Cámara en mi rol de Intendente en primer lugar, en segundo por el vínculo que tenemos desde 2013. Y tercero porque nos ha dado una mano enorme en todo el distrito, en cuestiones que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de la gente”

“La verdad es que hay muchísima expectativa, la necesidad que tenemos todos los argentinos de que esto se encauce, más allá de que el año que viene haya elecciones”.

“Yo destaco, más allá de los cuestionamientos políticos que se le puedan hacer a Sergio, el desafío que asume en cuanto a un momento muy difícil del país que no es fácil, hay un 95% de chances de que no salga bien y un 5 de que sí. Él ama la política y a través de ella es la manera de encontrar soluciones”, consideró Bevilacqua.

En esa misma línea, manifestó que “la figura de Sergio da tranquilidad y confianza de que pueda encaminarse esta situación. Como dijo él, no es el salvador, pero ayer veía todo el arco sindical y también me llamó la atención el empresariado, estaba la Unión Industrial, gente de la construcción, todos apoyando”. “Seguramente no todos están de acuerdo políticamente, pero sí como argentinos queriendo que la situación mejore”.

“Todos tenemos que apostar para que le vaya bien. No para que sea candidato, para que se pueda salir de esto”, dijo.

Más Frases de Bevilacqua en La Brújula 24

“Me tocó estar ayer con los intendentes, de por acá estaba Bordoni –de Tornquist-. La política muchas veces es inentendible para la gente común. Cuando estaba la fórmula de Massa y Stolbizer a ella nadie la cuestionaba. A mí me parece una buena persona, y hoy está con la lista de Cambiemos”.

“Cada uno tiene sus contradicciones, la política es dinámica y van cambiando los posicionamientos. Lo importante acá es la capacidad”.

“Yo soy vecinalista, tengo una relación con el Frente Renovador a quien he acompañado en su momento, pero lo que yo rescato que Sergio –Massa– dio la pelea en dos campañas nacionales contra los aparatos tradicionales. Uno puede estar de acuerdo o no, capaz que pensó que desde adentro podía dar pelea que no pudo dar en su momento”.

“A mi me tocó un municipio desordenado y lo primero que le dije a mis funcionarios era que había que ordenarnos nosotros. Me parece que las primeras medidas que anunció ayer son positivas, pero hay que esperar y ver los resultados”.

“Hay muchos sectores que a veces hablan y dicen que están preocupados por Argentina, pero en realidad están más preocupados por poder ganar una elección el año que viene y no tendría que ser así”.