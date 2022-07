Alertan por una tienda de remeras virtual que estafa a sus clientes a través de Instagram

En las últimas horas comenzaron a multiplicarse las denuncias contra “Modo Liso”, un sitio web que vende remeras lisas de algodón, pero no entrega los pedidos en tiempo y forma.

Uno de los casos fue detallado por el sitio 0221 y da cuenta del testimonio de un hombre de la ciudad de La Plata que, tras hacer el reclamo en varias oportunidades, los dueños del emprendimiento le cortaron todo tipo de comunicación y nunca le entregaron las prendas.

Al respecto, explicó que hizo la compra online el pasado 4 de junio y todavía no tuvo novedades luego de un mes. “Primero dijeron que no llegaban por problemas de stock, después que lo iban a solucionar en breve y hasta me pidieron un CBU para reintegrar el dinero. Nunca lo hicieron”, relató.

Comprobante del cliente que realizó el pago:

En esa línea, indicó que tras hacer en reiteradas veces el reclamo, los encargados de Modo Liso cortaron todo tipo de comunicación. “Todavía no me dieron la plata, hasta me ofrecí ir a buscarlas a la sucursal pero decían que lo iban a solucionar. Son unos estafadores y voy a hacer la denuncia correspondiente para que no estafen a nadie más”, sentenció.

Al momento de la publicación de esta nota, el damnificado no recibió las remeras que compró y tampoco la devolución del dinero (unos $4.500). “Llevó más de un mes con este tema, no puede ser que se aprovechen de la gente de esta manera”, concluyó.

Modo Liso tiene una presencia activa tanto en Instagram como en Facebook, y también opera por WhatsApp a través del teléfono 11 3029-7703 , aunque “solo toma los pedidos y no los reclamos por falta de entrega, una vergüenza”.