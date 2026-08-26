Créditos hipotecarios: cómo es el plan que anunció el Gobierno y quiénes pueden acceder

El Gobierno nacional presentó un nuevo programa para impulsar los créditos hipotecarios mediante la utilización de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, con el objetivo de ampliar el financiamiento disponible para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

El esquema, anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla un monto total de $2 billones, que serán colocados en los bancos mediante depósitos a plazo fijo de mayor duración. Las entidades que obtengan esos recursos estarán obligadas a destinarlos al otorgamiento de préstamos hipotecarios.

La iniciativa busca resolver uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el sistema financiero para prestar a largo plazo: mientras los créditos para viviendas pueden extenderse durante 15, 20, 25 o incluso 30 años, gran parte de los depósitos que reciben los bancos tienen vencimientos mucho más cortos.

Para intentar reducir esa diferencia, el FGS realizará licitaciones de $200.000 millones cada una, en las que podrán participar las entidades financieras. Habrá colocaciones a uno y cinco años y cada banco podrá captar hasta el 20% del monto disponible en cada convocatoria.

Los depósitos estarán ajustados por UVA. Para el tramo de un año, la tasa mínima que deberán ofrecer los bancos será de UVA más 2,5%, mientras que para los depósitos a cinco años será de UVA más 4,5%.

Una vez recibido el dinero, las entidades tendrán un plazo máximo de 90 días para transformarlo en créditos hipotecarios destinados exclusivamente a personas que busquen acceder a su primera vivienda.

Los préstamos tendrán tres condiciones centrales: una tasa máxima de UVA más 7,5%, un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo de 150.000 UVA, cifra que equivale aproximadamente a USD 200.000.

El programa no implica que Anses entregue directamente los créditos a las familias. Serán los bancos los encargados de otorgarlos y cada entidad mantendrá sus propios criterios para evaluar ingresos, capacidad de pago y antecedentes crediticios de quienes soliciten el financiamiento.

Durante la presentación, Caputo utilizó como ejemplo una propiedad valuada en USD 106.000. Si una entidad financiara el 75% del valor, el préstamo sería cercano a USD 80.000, equivalentes a unos $114 millones.

Para un crédito de esas características, tomado a 25 años y con una tasa de UVA más 7%, la cuota inicial rondaría los $865.000 mensuales.

En caso de que el banco establezca que esa cuota no puede superar el 25% de los ingresos del grupo familiar, los solicitantes deberían acreditar aproximadamente $3.460.000 netos por mes. Según el ejemplo presentado por Economía, una pareja con ingresos individuales cercanos a $1,8 millones podría reunir esa condición.

El Gobierno estimó que, tomando como referencia un crédito hipotecario promedio de unos $114 millones, los $2 billones disponibles podrían permitir el acceso a una solución habitacional a entre 17.000 y 18.000 familias.

Caputo sostuvo que el objetivo es aumentar un mercado que todavía tiene un peso reducido en la economía argentina. Según señaló, el stock de créditos hipotecarios representa actualmente alrededor del 2% del Producto Bruto Interno, muy por debajo de países como Chile y Estados Unidos.

Tal como señala Infoba, la primera licitación de fondos está prevista para la próxima semana y, a partir de allí, dependerá de cada banco trasladar esos recursos a nuevas líneas hipotecarias y definir las condiciones particulares que deberán cumplir los interesados.