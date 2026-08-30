Los Leones vencieron a Países Bajos y consiguieron la medalla de bronce

Los Leones volvieron a subirse a un podio mundial. La Selección argentina masculina de hockey derrotó este domingo 2 a 1 a Países Bajos y se quedó con la medalla de bronce, un logro que el equipo nacional solamente había conseguido una vez antes, en La Haya 2014.

El partido comenzó cerrado y con pocas situaciones claras. Argentina se mostró sólida para defender y trató de lastimar cuando tuvo espacios, mientras que el conjunto neerlandés encontró su primera oportunidad importante en un córner corto durante el segundo cuarto, bien resuelto por la defensa albiceleste.

La historia empezó a cambiar en el tercer período. Tomás Domene avisó primero tras una asistencia de Facundo Zárate y, minutos más tarde, la misma conexión terminó en gol. El cordobés desvió la bocha dentro del área y puso el 1-0 que premió el mejor momento ofensivo del equipo dirigido por Lucas Rey.

Países Bajos reaccionó en el último cuarto y consiguió el empate mediante Floris Middendorp, quien aprovechó una ejecución de córner corto. Pero Los Leones no acusaron el golpe y fueron nuevamente en busca del partido.

El tanto decisivo terminó llegando de la mano de uno de los jugadores más experimentados del plantel. Después de un despeje corto, la bocha quedó en poder de Matías Rey, quien disputó su sexto Mundial y sacó un remate que se convirtió en el 2-1 definitivo. Los neerlandeses presionaron hasta el final, aunque Argentina aguantó y celebró otra página grande para su historia.

El bronce tuvo además sabor a revancha después de la ajustada caída por 2-1 frente a Alemania en semifinales. Así, Argentina igualó lo realizado en el Mundial de 2014, cuando también terminó tercera luego de superar a Inglaterra. Dos años más tarde, aquel proceso desembocaría en el oro olímpico de Río de Janeiro 2016, todavía el mayor logro del hockey masculino nacional.

Los Leones habían llegado al torneo ubicados en el séptimo puesto del ranking mundial y después de finalizar quintos en la última FIH Pro League. Su clasificación al Mundial había sido conseguida con autoridad en la Copa Panamericana de Montevideo 2025, donde ganaron los cinco partidos, marcaron 47 goles y apenas recibieron uno.

Con información de Infobae