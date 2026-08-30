Detuvieron al cantante Callejero Fino: iba en una camioneta sin patente y llevaba un arma

El cantante Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, fue detenido en Tigre junto a otro hombre luego de ser interceptado cuando circulaba en una camioneta sin patente. Durante el procedimiento, la Policía Bonaerense encontró un arma de guerra dentro del vehículo.

El operativo se desarrolló en inmediaciones de Italia y Ruta 27, donde efectivos que realizaban tareas preventivas detectaron una Volkswagen Amarok que circulaba sin los dominios colocados. Ante esa situación, los agentes decidieron detener la marcha del rodado para identificar a sus ocupantes.



Al volante se encontraba Alvarenga, de 31 años, mientras que en el asiento del acompañante viajaba un hombre de 27. Según trascendió, al momento de ser interceptado el artista manifestó que se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra.

La inspección de la camioneta cambió rápidamente el escenario. Los policías encontraron una pistola Glock calibre .40 que, de acuerdo con la información oficial, tenía la numeración suprimida. Tanto el arma como el vehículo quedaron secuestrados.



La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que dispuso la detención de ambos ocupantes. Los dos fueron imputados por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra y quedaron a disposición de la Justicia.

Callejero Fino ya había tenido antecedentes judiciales. A los 20 años recibió una condena de seis años de prisión por un robo y pasó parte de ese período detenido en un establecimiento penitenciario, antes de continuar bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica.

Con el paso del tiempo, el propio músico habló públicamente sobre aquel período y reconoció haber atravesado una etapa marcada por decisiones equivocadas y vínculos que lo acercaron a situaciones delictivas. Ahora, un nuevo episodio vuelve a colocarlo bajo la lupa judicial.

Con información de TN