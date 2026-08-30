Un detenido tras intentar robar autos estacionados en Villa Irupé

Un joven de 26 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en el barrio Villa Irupé, luego de que efectivos policiales lo sorprendieran mientras intentaba abrir vehículos estacionados en la vía pública.

El procedimiento fue realizado por personal del GTO de la Comisaría Séptima, que se encontraba realizando recorridas preventivas por el sector. En la esquina de Castelli y Manzana de las Luces, los uniformados observaron a un hombre tanteando las puertas de varios autos.

Al advertir la presencia policial y ante la intención de los agentes de identificarlo, el sospechoso escapó a pie. Finalmente fue alcanzado en Güemes y Monseñor Angelelli, donde, según el parte oficial, opuso resistencia y forcejeó con los efectivos antes de ser reducido.



El detenido fue identificado como Rodrigo Andrés Muñoz, de 26 años. La Policía además lo vinculó, en principio, con un robo ocurrido el pasado 28 de agosto en Castelli al 3100, donde había sido forzada la cerradura de un Volkswagen Gol.

Los investigadores procuran ahora determinar si el detenido tuvo participación en otros hechos de características similares registrados en la zona. La causa quedó en manos de la UFIJ N°7 y del Juzgado de Garantías N°4.