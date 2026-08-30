Olimpo defiende la cima en Río Cuarto y Villa Mitre juega un partido clave en El Fortín

Olimpo y Villa Mitre afrontarán este domingo una jornada importante en la Fase Campeonato del Torneo Federal A, con la mira puesta en terminar entre los cuatro mejores de la Zona B y avanzar a los playoffs por el primer ascenso a la Primera Nacional.

El Aurinegro llegará a la sexta fecha como único líder y visitará a Atenas de Río Cuarto desde las 16.30, en el estadio 9 de Julio. El encuentro será dirigido por Guillermo González, de Resistencia.

El equipo de Carlos Mungo suma 11 puntos y todavía no perdió en el Nonagonal, con tres triunfos y dos empates. Viene de vencer 1 a 0 a Kimberley en el Roberto Carminatti, resultado que le permitió sacar tres unidades de ventaja sobre Alvarado y Cipolletti, sus escoltas.

Atenas, en tanto, ocupa el cuarto puesto con siete puntos y llega después de empatar 2 a 2 frente a Cipolletti. El conjunto cordobés se encuentra hoy en el último lugar que otorga clasificación, por lo que el cruce tendrá incidencia directa en la parte alta de la tabla.

Villa Mitre tendrá su partido desde las 15.30, cuando reciba a Huracán Las Heras en El Fortín, con arbitraje de Darío Sandoval, de Concordia. El Tricolor suma seis unidades, una menos que Atenas, y viene de igualar sin goles como visitante ante Juventud Antoniana.

El equipo dirigido por Diego Cochas buscará además su primera victoria como local en esta etapa. En El Fortín empató 1 a 1 con Cipolletti y 0 a 0 con Alvarado, mientras que fuera de Bahía venció a Atenas, cayó ante Olimpo y rescató un punto en Salta. La necesidad de sumar crece teniendo en cuenta que quedará libre en la próxima fecha.

La jornada se completará con Kimberley-Alvarado, desde las 15, y Argentino de Monte Maíz-Juventud Antoniana, a las 15.45. Cipolletti tendrá fecha libre.

Las posiciones de la Zona B tienen a Olimpo como líder con 11 puntos; Alvarado y Cipolletti tienen 8; Atenas 7; Kimberley y Villa Mitre 6; Huracán Las Heras 3; y Argentino de Monte Maíz y Juventud Antoniana 2. Los cuatro primeros avanzarán a los playoffs por el primer ascenso.