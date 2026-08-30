Deportes
Olimpo defiende la cima en Río Cuarto y Villa Mitre juega un partido clave en El Fortín
El Aurinegro visitará este domingo a Atenas desde las 16.30, mientras que el Tricolor recibirá a Huracán Las Heras a partir de las 15.30.
Olimpo y Villa Mitre afrontarán este domingo una jornada importante en la Fase Campeonato del Torneo Federal A, con la mira puesta en terminar entre los cuatro mejores de la Zona B y avanzar a los playoffs por el primer ascenso a la Primera Nacional.
El Aurinegro llegará a la sexta fecha como único líder y visitará a Atenas de Río Cuarto desde las 16.30, en el estadio 9 de Julio. El encuentro será dirigido por Guillermo González, de Resistencia.
El equipo de Carlos Mungo suma 11 puntos y todavía no perdió en el Nonagonal, con tres triunfos y dos empates. Viene de vencer 1 a 0 a Kimberley en el Roberto Carminatti, resultado que le permitió sacar tres unidades de ventaja sobre Alvarado y Cipolletti, sus escoltas.
Atenas, en tanto, ocupa el cuarto puesto con siete puntos y llega después de empatar 2 a 2 frente a Cipolletti. El conjunto cordobés se encuentra hoy en el último lugar que otorga clasificación, por lo que el cruce tendrá incidencia directa en la parte alta de la tabla.
Villa Mitre tendrá su partido desde las 15.30, cuando reciba a Huracán Las Heras en El Fortín, con arbitraje de Darío Sandoval, de Concordia. El Tricolor suma seis unidades, una menos que Atenas, y viene de igualar sin goles como visitante ante Juventud Antoniana.
El equipo dirigido por Diego Cochas buscará además su primera victoria como local en esta etapa. En El Fortín empató 1 a 1 con Cipolletti y 0 a 0 con Alvarado, mientras que fuera de Bahía venció a Atenas, cayó ante Olimpo y rescató un punto en Salta. La necesidad de sumar crece teniendo en cuenta que quedará libre en la próxima fecha.
La jornada se completará con Kimberley-Alvarado, desde las 15, y Argentino de Monte Maíz-Juventud Antoniana, a las 15.45. Cipolletti tendrá fecha libre.
Las posiciones de la Zona B tienen a Olimpo como líder con 11 puntos; Alvarado y Cipolletti tienen 8; Atenas 7; Kimberley y Villa Mitre 6; Huracán Las Heras 3; y Argentino de Monte Maíz y Juventud Antoniana 2. Los cuatro primeros avanzarán a los playoffs por el primer ascenso.
La Orquesta Sinfónica se vistió de rock y brilló junto a Rada y Milton Amadeo
Con Ponzio como entrenador interino, River busca levantar cabeza ante Banfield
Detuvieron a un hombre acusado de abusar de la nieta de su expareja
Liga del Sur: la quinta fecha continúa este domingo con tres partidos
Olimpo defiende la cima en Río Cuarto y Villa Mitre juega un partido clave en El Fortín
Más Leídas
-
Deportes23 horas ago
Las Leonas hicieron historia y ganaron su tercer Mundial de hockey
-
Deportes22 horas ago
La lluvia obligó a suspender dos partidos de la Liga del Sur
-
Noticias B23 horas ago
Endeudamiento familiar: el gobierno y la oposición se enfrentan por una sesión especial
-
Noticias B19 horas ago
Refinanciación de deudas: los préstamos que ofrecen los bancos para salir de mora
-
Noticias A20 horas ago
Crece la vulnerabilidad económica entre jubilados y pensionados
-
Noticias A21 horas ago
El truco de la "contraseña familiar" para evitar estafas con inteligencia artificial
-
Destacada C3 horas ago
White: un robo en la Estación Elevadora complica el servicio de cloacas en Barrio Plan Federal
-
Destacada A4 horas ago
Morosidad: el Gobierno prepara medidas para mejorar la cobrabilidad de las cuotas