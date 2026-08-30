Chocaron dos camionetas en la Ruta 3: ambos conductores iban alcoholizados

Dos camionetas protagonizaron un choque este domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 797, en jurisdicción de Villarino. El siniestro no dejó personas heridas, aunque los controles posteriores revelaron que ambos conductores circulaban alcoholizados.

El hecho se produjo pasadas las 7 y demandó la intervención de personal policial de Hilario Ascasubi junto con agentes de Tránsito de Villarino.



Según la información ofiical, a bordo de una Toyota Hilux iba Yoel Básquez Llanos de 22 años, que arrojó un resultado de 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se constató que el vehículo no contaba con el seguro obligatorio.



En tanto, quien manejaba una Chevrolet S10, identificado como Maximiliano Ibarra Rivera (22), registró 0,93 g/l en el test de alcoholemia. Como consecuencia de las infracciones, ambas camionetas fueron secuestradas y trasladadas al Corralón Municipal.



Durante el procedimiento también fue retenida preventivamente una Fiat Strada que se encontraba en el lugar y fue trasladada a la dependencia policial hasta que pueda ser localizado su propietario. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas Provincial con asiento en Bahía Blanca.