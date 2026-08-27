Milei volvió a rechazar las críticas por el aumento de la morosidad: "Buscan dividir a la sociedad"

El Presidente cuestionó nuevamente los planteos por las dificultades que atraviesan cada vez más argentinos para afrontar sus deudas. Aseguró que se trata de una estrategia de sus críticos para reducir el apoyo al Gobierno.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar las críticas por el aumento de la morosidad y aseguró que el tema es utilizado por sectores opositores con el objetivo de “dividir a la sociedad”.

El mandatario hizo esas declaraciones durante una charla ante alumnos de cuarto y quinto año de la escuela secundaria del Colegio ORT, donde presentó su próximo libro, Ética como política de Estado, y defendió el rumbo de su administración.

Milei sostuvo que en los últimos meses recibió presiones para flexibilizar algunas de las políticas oficiales, pero aseguró que no está dispuesto a modificar su estrategia. “Por más sucios que sean, eso no justifica que tengamos que jugar sucio”, expresó el jefe de Estado, y recordó una frase suya que trascendió recientemente: “Al populismo no se le gana con más populismo, se le gana haciendo las cosas bien”.

En ese sentido, afirmó que sería contradictorio intentar derrotar al populismo utilizando las mismas herramientas y remarcó que su Gobierno no negociará sus “valores éticos y morales”. “Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo. Y no vamos a ceder al canto de las sirenas”, agregó.

El Presidente vinculó las críticas por la morosidad con lo que definió como la creación de “mercados repugnantes”, una expresión que utilizó para referirse a temas que, según su interpretación, son instalados para generar rechazo social hacia determinadas políticas.

Milei recordó que durante la campaña electoral de 2023 se lo acusaba, entre otras cuestiones, de impulsar la venta de órganos o facilitar el acceso a armas y señaló que ninguna de esas situaciones ocurrió.

Según el mandatario, la morosidad ocupa ahora ese lugar en la discusión pública. “Es siempre lo mismo. Son argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que generan controversia y achicando el conjunto sobre los que pueden adherir a la posición del Gobierno”, sostuvo.

Finalmente, tal como señala TN, Milei aseguró que mantiene su confianza en los argentinos y ratificó que el Ejecutivo continuará con el rumbo trazado pese a los cuestionamientos.