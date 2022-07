La columna de la Ubfal: Rusherking y China Suárez ya pasean por Miami

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, sintetizó las principales novedades del mundo de la farándula, el día después de que La Voz Argentina tuviera entre sus asistentes de los jurados a Palito Ortega y lograra picos de 17 puntos de rating, superando al especial de media hora de Susana Giménez junto con Sebastián Yatra que promedio 12,3, pese a que en la plataforma mucha gente ya lo vio.

El resumen de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“El lunes por la noche y cuando comienzan las vacaciones de invierno, China Suárez, su novio, Rusherking y sus chicos, viajaron juntos a Miami, para disfrutar en Disney unos días en familia. China es figura de la empresa internacional y está siempre invitada a los parques, adonde suele ir frecuentemente, al menos dos veces al año. Esta será la primera vez que China comparta estas vacaciones con Rusher y los chicos, aunque ya vio en la presentación de su nuevo tema musical, el viernes pasado, que tienen la mejor relación con el joven artista. En este lunes Rufina, la hija mayor de China cumplió 9 años y por otra parte, Benjamín Vicuña subió imágenes a sus redes mostrando que pasó el finde con sus hijos menores, Magnolia y Amancio, viendo la peli de Shrek y comiendo pochoclo. A su regreso, China tiene agenda completa entre su peli para Star (Disney) en agosto en Uruguay y la presentación de su peli “Objetos” en España en setiembre”.

“No compiten, pero Ángel de Brito heredó el horario de las 20 horas en el cual Jorge Rial chocó la Ferrari y no sólo que por ahora viaja sin inconvenientes, sino que multiplica por mucho en rating que hacía el conductor de Argenzuela en su momento en América. Se sabe que la guerra de Rial contra el canal ya viene de larga data y tuvo su pico en el enfrentamiento (ahora con vía judicial) con uno de sus accionistas, Daniel Vila, pero ahora parece que no le alcanzó y al hablar sobre él Lía Salgado, comenzó a tuitear primero hablando con humor de las viudas y viudos del Rial & Roll y después se metió con el rating, explicando que la nueva panelista no rendía. Fue entonces que Ángel mostró el tuit al aire, alegando que los números del promedio de rating que hizo Rial con su TV Nostra no le daba para reírse de nadie. La relación de Brito-Rial venía siendo pacífica, aunque con ironías, pero los dichos de Lía Salgado (panelista de LAM en reemplazo de Yanina Latorre por vacaciones) fueron las que prendieron la mecha del enfrentamiento en la noche de este lunes. Salgado dijo que dejó la tele cuando le ganaba por lejos en rating a Rial en su momento por no poder aguantar sus cuestionamientos alegando en su programa que los casos en el talk show eran todos inventados,A1 y lo acusó de tener demasiado ego y de ser nefasto”.

“Tras protagonizar para Polka Argentina, tierra de amor y venganza llegó la pandemia y Albert Baró no tuvo más propuestas de trabajo como para volver a nuestro país. En el suyo hizo la serie Bienvenidos a Eden y ahora está actuando en teatro nada menos que una versión joven de Romeo y Julieta en Barcelona. Fue allí que coincidió con él Vico D’Alessandro, quien a esta altura ya vive, como varios actores argentinos, a medio camino entre nuestro país y el viejo continente. Antes de partir al verano europeo, Vico filmó entre nosotros El Hincha, una serie dirigida por Alejandro Ciancio (El Marginal) junto a un gran elenco, integrado por Luis Machín, Martín Slipak, Luis Ziembrowski, Nico García Hume, Daniel Pacheco y Male Villa, entre otros. Y ahora se prepara para volver al teatro con Constelaciones, obra que hizo en El camarín de las musas y que ahora Teresa Constantini produce en España para su estreno en Barcelona”.