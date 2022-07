El profesor acusado de violencia de género en la UNS afirmó que “atrás hay intereses gremiales y políticos”

A principios de junio, una fuerte polémica se instaló en la Universidad Nacional del Sur, cuando el profesor adjunto Martín Aveiro fue cesanteado luego que el Consejo Superior en forma unánime, acusado de ejercer violencia psicológica, discriminación y maltrato laboral a trabajadoras de la casa de altos estudios.

Tal como informó La Brújula 24 en aquella oportunidad, la aplicación efectiva de la sanción quedó en suspenso hasta que se resuelva la situación gremial del trabajador. “No fue un caso al voleo, hubo ocho valientes que se animaron a denunciarlo pero seguramente fueron más víctimas”, había manifestado al respecto el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, Sergio Zaninelli.

Esta mañana, en diálogo con el programa “Una buena razón”, emitido por LA BRÚJULA 24, Aveiro tuvo su derecho a réplica y dijo que “presenté un recurso de consideración que también fue rechazado por la universidad, entendemos que hubo una doble vara en la sanción extrema que se me aplicó”.

“Las últimas cesantías en tiempos de democracia fueron en tiempos de Remus Tetu y esta última por una cuestión que fue bastante irregular en su tratamiento. Salió este señor Zaninelli a plantear que le daba vergüenza que un dirigente sindical se guarezca en los fueros gremiales y eso no fue así”, comentó..

“Nosotros conformamos otro gremio dentro de la universidad y entiendo que eso es lo que le molesta a ADUNS. El primo hermano de Zaninelli también tiene un sumario que afecta a menores, adolescentes de las Escuelas Medias, con situaciones probadas y graves, al cual se le aplicaron 10 días de suspensión”.

“Por eso acá hubo una doble vara, a mí se me aplicó la máxima sanción por dichos sin pruebas ni fundamentos, y a este señor solamente 10 días de suspensión. Esto también tendría que avergonzarle a este señor, pero no eso no pasa. Además, quiero dejar en claro que no me pueden sancionar porque se tiene que expedir todavía la Justicia al respecto”, expuso el docente.

Y señaló que “atrás de esto hay intereses gremiales y políticos, internos y externos a la universidad. Hay algunos actores externos que presionaron para llegar a esta sanción”.