Jorge Rial en La Brújula 24: “Daniel Vila dijo que me iba a matar”

Jorge Rial contó en su programa de C5N que en un corte recibió un llamado intimidante. Tal como te detalló La Brújula 24 el periodista denunció que había sido amenazado por Daniel Vila. Una escalada de violencia mediática que también detalló en redes sociales.

Ahora, en diálogo con Germán Sasso, el conductor recordó que “estábamos haciendo una crónica de lo que pasa en los canales, incluido América. Empezamos hablando de los focus gruop, de Florencia Peña, de Fantino y de Iúdica. Después desembocó todo en los problemas que son de público conocimiento del canal, problemas gremiales”.

“En el primer corte que hago me entra un llamado de Daniel Vila y lo atiendo. Ahí me encuentro con una cantidad increíble de insultos, de hijo de puta, fracasado, sorete y todo lo que te imagines. Y me amenazó, me dijo que me iba a matar, que cuando lo viera me cruzara de vereda”, aseveró Rial.

Y agregó: “Tiene antecedentes porque lo conozco, además es un hombre muy poderoso. Es un empresario de medios, cuyo valor fundamental sería la libertad de expresión, de prensa. Por eso me pregunto lo que deben ser los que están adentro si ataca así a los de afuera”.

“Obviamente esto tendrá alguna consecuencia legal que estoy terminando de estudiar en estos momentos. Pero que quede claro, es un empresario de medios de la Argentina, que además es socio de empresas públicas, y amenaza a periodistas”, concluyó.