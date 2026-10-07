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Cómo sigue la agenda de Messi tras su despedida de la Selección argentina
El capitán argentino regresará a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami. Tiene siete partidos por delante antes del inicio de los playoffs de la MLS.
Lionel Messi ya dejó atrás su etapa con la Selección argentina y ahora volverá a enfocarse en Inter Miami, donde continuará su carrera profesional tras la emotiva despedida con la Albiceleste.
El rosarino, de 39 años, cerró su ciclo con la camiseta nacional en el triunfo 3-0 ante Benín en el Monumental, partido en el que convirtió un gol y fue homenajeado antes y después del encuentro.
Según publicó TN, Messi permanecerá algunos días en la Argentina antes de regresar a Estados Unidos para sumarse nuevamente al plantel del conjunto de Florida.
Su próximo compromiso será el sábado 10 de octubre frente a DC United, como local, desde las 20.30 de la Argentina. Ese partido marcará el inicio de una seguidilla intensa para Inter Miami.
Cuatro días más tarde, el miércoles 14, recibirá a New York City FC, también desde las 20.30. Luego, el sábado 17, visitará a Atlanta United en el mismo horario.
Después de esos tres encuentros, todavía quedarán cuatro fechas para cerrar la fase regular: el 24 de octubre ante New York Red Bulls, el 28 frente a Cincinnati, el 1 de noviembre contra New England Revolution y el 7 ante Charlotte FC.
Inter Miami busca llegar en buena forma a los playoffs de la MLS, donde defenderá el título obtenido en la temporada pasada.
En cuanto al futuro de Messi, durante la transmisión del partido ante Benín se informó que el futbolista tiene pensado cumplir hasta el final su contrato con Inter Miami, vínculo que se extiende hasta diciembre de 2028.
De mantenerse esa decisión, el argentino continuará en actividad después de cumplir los 40 años y afrontará una nueva etapa de su carrera ya sin compromisos con la Selección.
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