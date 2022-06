Mirtha Gómez Villalba: “Cuando uno proyecta un viaje está pensando un sueño”

Con casi 40 años de experiencia en el mundo del turismo y 15 años mostrando en la televisión sus recorridos por 50 países, Mirtha Gómez Villalba, tiene muchas cosas para contar y las compartió con el programa Amo Viajar, que se transmite por La Brújula 24.

“Es una cosa muy linda el turismo, es apasionante y aquellos que entramos alguna vez al turismo nunca podemos dejarlo después, es muy ,pero muy difícil dejarlo”, dijo al reflexionar sobre su recorrido en el sector.

Gómez relató que comenzó como empresaria turística en 1985, cuando comenzó a preparar una empresa dedicada más que nada a recorrer el Argentina. “Fue creciendo y nunca paró. Luego cruzamos la frontera, pasamos a Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y bueno todo nos quedaba chico. Todos los trenes, los aviones, los barcos me venían bien y por lo tanto cruzamos ya el mar y fuertemente. Nos fuimos hacia Europa y bueno ahí comencé lo que sería la empresa de turismo que lleva 36 años en el mercado”, comentó.

“Luego me gustó el tema de el arte de la locución y bueno creamos este programa Mundo Visual que está cumpliendo prácticamente 15 años en América 24 y de ahí comenzamos a mostrarle a la gente lo que yo ya venía recorriendo, hacerles vivir lo que yo venía viviendo desde hacía mucho tiempo. El programa comenzó mostrando viajes nacionales y después ya lo llevamos a los viajes internacionales”, dijo sobre su experiencia en televisión.

Foto: @mirthagomezvillalba

Gómez comentó sobre lo enriquecedor de los viajes y cómo desde su programa se conecta con las vivencias de la audiencia. “Cuando uno proyecta un viaje está pensando un sueño, que cuando se realiza lo va a recordar de por vida y lo va ayudar día a día en su vivencia. Cada vez que sale un programa mucha gente me habla y me dice: ‘Ahí estuve. Qué lindo que me hiciste recordar’ y realmente eso es una satisfacción muy grande”.

“La verdad es que son vivencias muy, pero muy grandes y ver las diferentes culturas. Sentirse uno que después de volar unas cuantas horas puedes estar en un país donde tienen habla diferente, costumbres diferentes, religiones diferentes, porque son muy distintos entre sí y con una cultura muchas veces ancestral a la que uno se asomó y se asombra, porque realmente siente deslumbrado”, agregó la conductora de Mundo Visual.

Los días de encierro de la pandemia generaron un doble reto para Gómez. Por un lado la imposibilidad de viajar y por el otro el programa de televisión que se alimenta de esos mismos viajes. Sin embargo, lo segundo lo pudieron solventar y lo primero ya está de nuevo andando.

Foto: @mirthagomezvillalba

“Nosotros grabamos de la mañana a la noche cuando viajamos, eso permitió que nosotros pudiéramos mantener el programa, porque tenemos mucho material y eso nos ayudó a seguir entreteniendo a la gente y sacarlas un poco de lo que vivimos cada uno de nosotros de este encierro que estuvo tan mal. Con respecto a la empresa y a los agentes de viajes a todos mis colegas también porque fue durísimo tener la empresa cerrada más de un año y medio. Es el día de hoy que seguimos trabajando para que todos aquellos que habían comprado sus viajes en el 2019 y viajaban en el 2020 y están viajando ahora”, detalló.

Gómez compartió también los destinos que considera que son los más buscados por los argentinos y aseguró que “ hay clásicos en nuestro país que son los primeros en carrera: el glaciar Perito Moreno, que es único y es increíble, maravilloso y uno lo puede visitar en invierno y en verano; después las Cataratas del Iguazú son únicas en el mundo con sus 275 saltos del lado argentino y la posibilidad de cruzar del lado brasileño y tener una vista panorámica. Son destinos que realmente atrapan y mucho, pero ha crecido ha crecido mucho el norte, Salta, Jujuy, con su famoso Cerros de los 7 colores, Ushuaia y Bariloche”.

“Y con respecto al mundo, se ha dado mucho el tema de los viajes exóticos. Hubo un momento dado que la gente empezó a viajar por Tailandia, Singapur, un país chiquitito, pero fabuloso. Hemos tenido la suerte de llevar muchos pasajeros a Rusia, que hoy no se puede visitar. Y bueno, el clásico de siempre, por supuesto, España e Italia”, agregó.