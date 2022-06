Nueva York atrapa con sus miradores, museos y tiendas

Nueva York es una ciudad tan inmensa e imponente que para recorrerla son necesarios varios días, pero admirar gran parte de ella es posible desde las alturas gracias a sus miradores, lugares turísticos claves para apreciar a la Gran Manzana.

En una primera entrega hablamos de algunos de los atractivos más llamativos de la llamada capital del mundo y ahora entramos en detalle con más de este maravilloso destino.

La agente de viajes María Emilia Franquello comentó en el programa Amo Viajar, que se transmite por La Brújula 24, que el mirador más famoso es el ubicado en el Empire State, el icónico edificio que hasta 1971 fue el más alto del mundo, pero hay otros más nuevos como el One World Trade Center, que se levanta donde antes estuvieron la Torre Gemelas derribadas por un ataque terrorista en 2001.

“Toda esa zona se reconstruyó y ahora hay un edificio que tiene 67 pisos y en el piso 57 hay observatorio que es tipo un mirador. Exactamente donde estaban las torres hay dos fuentes y en el borde que es bastante grueso están los nombres y apellidos de las personas fallecidas. Cuando va allí es una energía bastante especial y al lado está el museo”, relató Franquello.

Luego está The Vesell, que es como un panal de abejas con 2.500 escalones, que antes se podía subir, pero ya no. Están dos más nuevos a más de 400 metros de altura, que son The Edge y The Summit.

Foto: Summit OV

“Son para los que se animan, alguien con miedo a la altura es complicado. Son como cajas de cristal que sobresalen del edificio y algunas están un poco inclinadas. Ingresar cuesta entre 30 dólares y 35 dólares”, señaló.

Además de ofrecer estas maravillosas vistas, que se prestan para tomar fotos inolvidables, Nueva York también está llena de opciones para irse de compras, en variedades de tiendas de distintas marcas famosas.

“La gente se vuelve loca porque en todas partes hay tiendas de todo. De lo que busques hay”, apuntó Franquello y detalló que “lo más conocido es el shopping Maccis, luego Victoria Secrets, H&M y toda la parte de la 5th Avenue y en el Rockefeller Center con todas las marcas más importantes y locales de muchos pisos”.

Foto: Partir a Nueva York

Otra opción de compras en New Jersey, que es la isla enfrente y que “hay un outlet que se llama Woodbury Common Outlets y eso está entre las montañas, al aire libre y bueno puedes estar horas y horas y tampoco te alcanza el tiempo”. A esto se suma que en algunas tiendas está la sección de fuera de temporada con descuentos. “Si se quiere comprar algo de marca en un lugar donde se puede regatear es China Town”, dijo.

Al momento de pararse a comer hay opciones rápida y sencillas como los famosos carritos de hot dog, que siempre se ven en las películas. Eso sí, la agente de viajes recomienda preguntar antes de pedir, pues los precios no están exhibidos. También hay muchas ofertas de ensaladas y de otro tipo que se consiguen a buenos precios, así como comida por peso.

Foto: Vero4travel

Los museos son otros de los grandes atractivos de la ciudad que no duerme. “El más conocido y el que la gente siempre busca es el famoso museo de la peli Una noche en el museo: el Museo de Ciencias Naturales con cinco pisos de cosas asombrosas. Hay que comprar entrada con tiempo. Después tenemos el Guggenheim, que es el redondo, el Museo del Espacio, el MOMA y el Museo de Cera de Madame Tussauds”, detalló Franquello.

Y otra opción de entretenimiento muy solicitada en Nueva York son las obras de teatro que se pueden ver en Broadway, siempre con una cartelera con presentaciones de altísima calidad, con actores y actrices famosos.