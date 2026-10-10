Cómo funciona la mano robótica que llegó a Bahía y es la única del país para rehabilitación

Contenido patrocinado. Bahía Blanca cuenta desde ahora con una tecnología inédita en el país aplicada a la rehabilitación: una mano robótica, acompañada por un brazo robótico, que permitirá trabajar en la recuperación de pacientes con distintas afecciones neurológicas y traumatológicas.

El equipamiento fue incorporado por el Centro de Neurocirugía, Neuromodulación y Dolor (CENEU), ubicado en O’Higgins 412, y fue presentado por el neurocirujano Gabriel Salman, director de la institución, durante un encuentro realizado en el Hotel Land Plaza ante profesionales de la salud, representantes de obras sociales, instituciones y clubes de la ciudad y la región.

Foto: Pablo Noir - La Brújula 24

En diálogo con Hora Pico, por La Brújula 24, Salman había anticipado que la iniciativa forma parte de una ampliación del abordaje médico del centro. “CENEU es un centro médico originariamente basado en tratamientos de neurocirugía, neurología y dolor, fundamentalmente con técnicas mínimamente invasivas o quirúrgicas. En base a las necesidades y a cómo fue evolucionando el tratamiento de estas patologías hacia lo no invasivo, incorporamos estas tecnologías para dar mayor cobertura”, explicó.

Foto: Pablo Noir - La Brújula 24

Una mano robótica para recuperar movimiento

La principal novedad es la llegada de una mano robótica destinada a complementar los tratamientos de rehabilitación en pacientes que atravesaron accidentes cerebrovasculares (ACV), fracturas, traumatismos u otras lesiones que afecten la movilidad de la mano y el brazo.

La tecnología no reemplaza las técnicas convencionales, sino que se suma al trabajo de neurorrehabilitación y kinesiología, con el objetivo de acompañar procesos de recuperación en chicos, adultos y personas mayores.

Foto: Camila Recalde - La Brújula 24

“Vamos a tener un robot de mano en Bahía, y también abarcará a toda la región”, señaló Salman durante la presentación, al remarcar que el equipo podrá aplicarse en pacientes con secuelas neurológicas y traumatológicas.

Para el profesional, la incorporación representa un salto en la posibilidad de ofrecer respuestas integrales sin que los pacientes tengan que trasladarse a otros centros del país. “Estamos armando un ecosistema para la región, que sea sólido, y poder llegar a CENEU y ofrecer una respuesta integral”, expresó.

Un avance para Bahía y la región

Uno de los puntos centrales de la presentación fue la posibilidad de que pacientes de Bahía Blanca y localidades cercanas accedan a equipamiento de alta complejidad sin viajar a grandes centros urbanos.

Foto: Camila Recalde - La Brújula 24

Salman también hizo foco en ese punto al remarcar que se trata de recursos que hasta ahora no estaban disponibles localmente. “Realmente no teníamos esta tecnología, no teníamos estimulación magnética transcraneal, no teníamos BTL, no teníamos láser”, afirmó.

Neuromodulación, depresión y salud mental

La presentación también incluyó equipos de estimulación magnética transcraneal, una técnica no invasiva que utiliza pulsos magnéticos para estimular áreas específicas del cerebro.

Salman explicó que el procedimiento busca favorecer la neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para reorganizar conexiones y modificar determinados patrones de funcionamiento. “Le enseña al cerebro, lo reeduca. Se llama neuroplasticidad”, describió.

Foto: Pablo Noir - La Brújula 24

El especialista destacó su aplicación en pacientes con depresión que no obtuvieron respuestas satisfactorias con tratamientos convencionales. “Aplicamos un pulso que es ambulatorio, que es sin dolor, y estamos consiguiendo resultados de más del 60 o 70%, incluso tasas de remisión, que en depresión hablar de remisión muchas veces es difícil”, afirmó.

De todos modos, aclaró que no se trata de un reemplazo de las terapias habituales, sino de una herramienta complementaria. “Por supuesto, se integra con el tratamiento psiquiátrico y psicológico. Acá es importantísima la multidisciplina”, remarcó.

También subrayó que cada caso requiere una evaluación particular. “Cada protocolo es personalizado, porque hay distintos tipos de depresión”, sostuvo.

Foto: Pablo Noir - La Brújula 24

Dolor crónico, columna y lesiones deportivas

CENEU también presentó equipamiento de la firma internacional BTL, orientado a rehabilitación, fisioterapia, medicina deportiva y tratamiento del dolor.

Luciano Terra, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, y la bióloga Melisa Hecker.

Entre las incorporaciones se encuentra un sistema de láser robótico de alta potencia y tecnología superinductiva, con aplicaciones en determinados procesos inflamatorios, lesiones musculoesqueléticas, lumbalgias, cervicalgias, tendinitis y problemas de columna.

“Son distintos equipos que, combinados, generan la reparación del tejido, lo desinflaman, bajan el edema. Estas herramientas no invasivas nos amplían mucho el espectro, más que nada en pacientes que no requieren cirugía”, sostuvo Salman.

Ante la consulta por los casos de hernia de disco lumbar, el neurocirujano explicó que el primer paso siempre es determinar si existe indicación quirúrgica. “Primero, con la resonancia se descarta la patología quirúrgica, la hernia de disco quirúrgica, que suele ser el 10% de los casos. Una vez que no requiere cirugía, empezamos a aplicar más que nada la tecnología, el láser y el sistema superinductivo”, detalló.

Tratamientos combinados y abordaje integral

Durante la exposición se explicó que los distintos equipos pueden combinarse con bloqueos, radiofrecuencia, ondas de choque, estimulación magnética y procedimientos de medicina regenerativa, como el plasma rico en plaquetas.

Salman insistió en que el objetivo es consolidar un espacio donde el paciente pueda acceder a distintas alternativas de tratamiento, desde procedimientos no invasivos hasta intervenciones quirúrgicas, según las necesidades de cada caso.

“No es un centro de neurocirugía, o de columna, o de dolor. Yo creo que es mucho más”, concluyó.

Foto: Camila Recalde - La Brújula 24

Con esta incorporación, Bahía Blanca suma una tecnología de avanzada en rehabilitación y tratamiento del dolor, con la mano robótica como principal novedad para pacientes que necesitan recuperar movilidad, fuerza y funcionalidad después de lesiones o enfermedades neurológicas.

CENEU

Ubicación: O'Higgins 412, Bahía Blanca

Instagram: @ceneu.ar

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