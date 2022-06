Avión retenido: “Las explicaciones fueron razonables”, dijo tras la nota a venezolanos

Raul “Tuny” Kollmann es el periodista que consiguió realizar una entrevista con algunos de los tripulantes del avión que aún permanece retenido en Ezeiza y despertó polémica, además de suspicacias, respecto a la motivación que lo llevó a volar por distintos tramos del espacio aéreo.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Kollmann aclaró que “hablé con tres de ellos, para que me expliquen la situación porque, de alguna manera, sirve que brinden su versión. Lo concreto que les pregunté es si el avión es venezolano y me lo confirmaron con toda la documentación”.

“También les consulté por qué se lo compraron a Irán y nos dijeron que era la única forma de adquirirlo porque en otro lugar no se los vendían y Venezuela lo necesitaba para comprar vacunas e insumos y la tercera pregunta es por qué había tres tripulantes iraníes, a lo que nos respondieron que el avión se lo entregaron en febrero y se necesitaba de instructores para cumplir con las horas de vuelo”, añadió el conocido conductor televisivo, en su charla con su colega Germán Sasso.

Además, recalcó que “todas las explicaciones me parecieron razonables, coherentes. Trajeron autopartes de Volkswagen, no traían misiles ni balas. La fiscal no les atribuye ningún delito, pero los imputó porque dice que son sospechosos de espionaje y terrorismo, en base a un informe de pocas páginas del FBI que dice que el piloto fue gerente de la aerolínea y que esa empresa transportó armas al Líbano”.

“En eso no había delito, pero el informe existe, que aclara que ese texto no se puede utilizar para nada judicial, algo a lo que la fiscal y el Juez no hicieron caso. Estamos presos de un conflicto geopolítico que ni siquiera creo que sea algo del gobierno norteamericano, me parece que fue más la derecha de aquel país porque el gobierno de Biden está tratando de hacer un acuerdo con Irán, similar al que en su momento firmó Obama”, refirió, en otro segmento de la nota radial.

Y fue aún más allá: “Todo el tiempo nos meten en la cabeza que Venezuela e Irán son los malos del mundo, tenemos un hecho real que fue el de los atentados. Por supuesto tenemos que tener precaución, aquellos episodios están vinculados con que Argentina se sumó con dos naves a la Guerra de Medio Oriente, en tiempos del gobierno de Menem y eso no tiene que ver con la situación actual”.

“Esto es parte del escenario internacional y, en general, tiene que ver con la batalla contra cualquier gobierno que no esté 100% alineado. Si tuviera que apostar, la Justicia dirá que no hay nada contra estos muchachos, que se vayan, lo que alteró el panorama es que vino un papelito el sábado pasado del FBI. Si viene otro panfleto este conflicto seguirá”, señaló.

Por último, Kollmann teorizó: “El avión estuvo en China, India, México, Cabo Verde, Serbia, Nigeria, Surinam, Cuba, Nicaragua y obviamente Venezuela sin tener inconvenientes, incluso pasando por el espacio aéreo de otros países. Nadie cuestionó la documentación en todo ese trayecto, por ahora nadie dice nada con fundamentos. En el caso de una operación terrorista, no debería entrar por Ezeiza, accederán por los lugares más vulnerables, evitando las bases de datos del mundo entero y Migraciones está conectado a Interpol las 24 horas”.