Operativos de documentación en Bahía Blanca

Hasta el viernes 16, se realizarán operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad:

*Martes: Sociedad de Fomento Estomba (Viamonte 2853).

*Miércoles: Centro de Jubilados de Villa Rosas (Nueva Provincia 2329).

*Jueves: Club Sportivo Noroeste (Brasil 1450).

*Viernes: Sociedad de Fomento y Cultura del barrio Don Bosco (D’Orbigny 2578).

La atención, en cada punto, es de 10 a 15 hs por orden de llegada.

Se podrá tramitar:

•DNI (Documento Nacional de Identidad).

•Solicitud de partidas.

•Certificados de domicilio y extravío.

•Certificado de Pre Identificación (CPI).

•Empadronamiento de extranjeros.

•Cambio de género.

•Inicio de expediente de inscripción tardía.