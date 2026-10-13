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Operativos de documentación en Bahía Blanca

Los trámites se realizarán de 10 a 15 y la atención será por orden de llegada. Se podrá gestionar el DNI, solicitar partidas y realizar otros trámites registrales.

| 🕒 1 min. de lectura.

Hasta el viernes 16, se realizarán operativos de documentación en distintos puntos de la ciudad:

*Martes: Sociedad de Fomento Estomba (Viamonte 2853).
*Miércoles: Centro de Jubilados de Villa Rosas (Nueva Provincia 2329).
*Jueves: Club Sportivo Noroeste (Brasil 1450).
*Viernes: Sociedad de Fomento y Cultura del barrio Don Bosco (D’Orbigny 2578).

La atención, en cada punto, es de 10 a 15 hs por orden de llegada. 

Se podrá tramitar:

•DNI (Documento Nacional de Identidad).
•Solicitud de partidas.
•Certificados de domicilio y extravío.
•Certificado de Pre Identificación (CPI).
•Empadronamiento de extranjeros.
•Cambio de género.
•Inicio de expediente de inscripción tardía.

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