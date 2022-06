La columna de la Ubfal: el respaldo a Cristina Pérez por el controversial pase radial con Baby Etchecopar

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las principales novedades del mundo de la farándula, en el día en el que los números de rating seguro se verán afectados a primera hora de la tarde por el partido que disputará la Selección Argentina frente a Italia.

La síntesis de su columna en el programa “Vive Cada Día”

“Aunque Baby Etchecopar dijo que tras el entredicho al aire en Radio Rivadavia, que ya hicieron las paces y que seguirán haciendo el pase; hubo varias voces que se alzaron por la violencia de los comentarios contra la periodista y conductora. Así, Periodistas Argentinas publicaron un tuit informando sobre su repudio ante sus dichos por hablar de las mujeres en la función pública insistiendo sobre sus relaciones en lo privado. Una mirada machista sobre la sociedad que jamás se aplicaría a un varón. La referencia tiene que ver con el comentario que venía haciendo Baby relacionado con dos mujeres de la política y su crítica hacia Cristina Pérez, por no apoyarlo a seguir alentando sus dichos, lo que lo llevó a decirle mala compañera. Algo que, seguramente, no le hubiera pasado en un pase con un colega masculino”.

Repudiamos la violencia de Baby Etchecopar y abrazamos a nuestra colega @Cris_noticias que dejó en claro que la noticia es cómo se desempeñan las mujeres en la función pública y no qué hacen en sus camas.

A días del #3J alertamos: ¡Basta de violencia en los medios! — Periodistas Argentinas (@PeriodistasdArg) June 1, 2022

“Nos enteramos que a partir del mes que viene Cris Morena, con un elenco de jóvenes seleccionado en su escuela de artes, Otro mundo, estará armando un taller de formación en actuación, canto y baile, para protagonizar desde setiembre una serie que escribió para ella Leo Calderone y que ya tiene una de sus estrellas centrales. Esa figura será Isabel Macedo, quien espera su segunda hija por estos días, pero quien para setiembre ya podría estar al frente de este elenco juvenil. La idea es mostrar en las redes, la previa de este taller de formación, como los que hacía Cris para sus elencos, donde siempre recuerdan Lali o China que aprendieron a ser puntuales, a llegar con la letra sabida y a ser ordenadísimos en camarines, por ejemplo. La serie será una coproducción con Warner y se verá por la plataforma de HBO Max para toda América Latina el año que viene”.

“Por estos días, al terminar Intratables, de donde se había ido antes, Paulo Vilouta se quedó sin pantalla en la TV de aire. El periodista y conductor tiene su programa en A24 y en La Red, pero no en el canal abierto del grupo y por eso la gente de Kuarzo lo convocó para integrarse al equipo de Cortá por Lozano. Vilouta es un histórico del canal de Daniel Vila y si bien se sintió halagado por la llamada para formar parte del programa de Telefe, no tiene intención, por ahora, de dejar la empresa en la que trabaja. Cortá por Lozano suele renovar cada tanto su staff y por estos tiempos su columnista política es, desde hace años, Paola Juarez. Vilouta no tuvo una buena noticia este viernes en otro sentido, cuando se enteró que Javier Milei le hará juicio junto a Débora Plager, Fabián Doman, Pablo Duggan y Martín Candalaft por daños y perjuicios, exigiéndole un millón a cada periodista”.