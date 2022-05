El emotivo mensaje de Abel Pintos para El Noba y Chano

Tras la internación de urgencia de Chano Charpentier y el accidente de Noba, Abel Pinto les dejó un mensaje de aliento en las redes sociales y les envió oraciones a sus colegas.

En este sentido, el whitense escribió: “Cuando a un músico le pasa algo, entramos en un compas de espera, doloroso, angustiante”, mostrandose afectado por la salud de ambos músicos.

“Público, canciones y escenarios como suspendidos en el aire, esperando volver a pisar tierra, la que se comparte con el músico al que queremos”, añadió en la publicación de Twitter que hasta el momento generó más de 1.700 likes.

Por último, cerró: “Mis oraciones con El Noba y con Chano”, luego de que la salud de ambos colegas se vea comprometida.

Cuando a un músico le pasa algo, entramos en un compas de espera, doloroso, angustiante. Público, canciones y escenarios como suspendidos en el aire, esperando volver a pisar tierra, la que se comparte con el músico al que queremos. Mis oraciones con El Noba y con Chano. ❤️ — ABEL (@AbelPintos) May 26, 2022

Con respecto a la internación del cantante de Tan Bionica hay dos versiones, una que habla de que llegó a la institución médica con “un cuadro de excitación” y otro que dice que quedó internado por una descompensación que habría tenido recientemente.

Por su parte, el oriundo de Varela sufrió un choque con su moto y fue internado: “Cuando lo vine a ver, el parte no era bueno. Y cuando lo vi, salí destrozada. Pero hoy volvió a ser El Noba, con su semblante y su color. Y lo besé y le di la mano, y me la apretó. Para mí fue lo mejor que me pasó en el día”, contó Vanesa, su madre.

Fuente: LB24 / Filo News.