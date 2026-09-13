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Abel Pintos y "Rada" brillaron en la inauguración de los Juegos Suramericanos
Los bahienses fueron parte del impactante espectáculo realizado en Santa Fe ante unas 250 mil personas.
Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 quedaron oficialmente inaugurados con una multitudinaria ceremonia realizada en el Monumento Nacional a la Bandera, que tuvo entre sus protagonistas a dos artistas bahienses: Abel Pintos y Agustín “Rada” Aristarán.
La apertura reunió a unas 250.000 personas y combinó música, danza, teatro y tecnología en una puesta que recorrió diferentes expresiones de la cultura argentina.
Uno de los momentos centrales de la noche llegó de la mano de Abel Pintos, quien tuvo a su cargo la interpretación del Himno Nacional Argentino frente al público y las delegaciones internacionales.
¡EL HIMNO ARGENTINO EN EL MONUMENTO A LA BANDERA!— TyC Sports (@TyCSports) September 12, 2026
🗣️ ABEL PINTOS, JUAN CARLOS BAGLIETTO Y JULIA MANCILLA interpretaron las estrofas del himno en la Ceremonia de apertura los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇦🇷 pic.twitter.com/ysuCJCi6Re
Con el Monumento a la Bandera como escenario, el cantante protagonizó uno de los pasajes más destacados de la ceremonia, acompañado por una puesta visual que incluyó iluminación, pantallas y mapping.
La presencia bahiense también tuvo otro representante con Agustín “Rada” Aristarán, quien interpretó “Cambiando la Piel” junto a Mery San Dámaso.
La ceremonia comenzó con la aparición de un “caminante del tiempo”, interpretado por Juan Carlos Baglietto, acompañado por una niña que representó el futuro y la esperanza. A partir de allí, el espectáculo avanzó por distintos encuentros culturales hasta desembocar en una gran peña.
La música argentina tuvo un papel central, con chacarera, tango, rock y cumbia santafesina. También participaron Soledad Pastorutti, Luck Ra, Cacho Deicas y Valentino Merlo, entre otros artistas.
La Sole, Baglietto, Abel Pintos, Luck Ra, Valentino Merlo, Rada y el gran Cacho Deicas cantando "La suavecita", el mejor tema de Los Palmeras, en la apertura de los Juegos Suramericanos. Aguante Santa Fe 💪🏻 pic.twitter.com/oyEcZWiR83— Jesica Bossi (@jebossi) September 13, 2026
El espectáculo contó con unos 100 artistas sobre el escenario y alrededor de 400 personas involucradas en la producción. Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Lito Vitale, mientras que la dirección general quedó en manos de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni.
Los Juegos Suramericanos se desarrollarán hasta el 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Rosario, Santa Fe y Rafaela son las sedes principales, mientras que Buenos Aires y Mar del Plata participan como subsedes invitadas.
Con información de Infobae
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