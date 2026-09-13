Abel Pintos y "Rada" brillaron en la inauguración de los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 quedaron oficialmente inaugurados con una multitudinaria ceremonia realizada en el Monumento Nacional a la Bandera, que tuvo entre sus protagonistas a dos artistas bahienses: Abel Pintos y Agustín “Rada” Aristarán.

La apertura reunió a unas 250.000 personas y combinó música, danza, teatro y tecnología en una puesta que recorrió diferentes expresiones de la cultura argentina.

Uno de los momentos centrales de la noche llegó de la mano de Abel Pintos, quien tuvo a su cargo la interpretación del Himno Nacional Argentino frente al público y las delegaciones internacionales.

¡EL HIMNO ARGENTINO EN EL MONUMENTO A LA BANDERA!



🗣️ ABEL PINTOS, JUAN CARLOS BAGLIETTO Y JULIA MANCILLA interpretaron las estrofas del himno en la Ceremonia de apertura los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇦🇷 pic.twitter.com/ysuCJCi6Re — TyC Sports (@TyCSports) September 12, 2026



Con el Monumento a la Bandera como escenario, el cantante protagonizó uno de los pasajes más destacados de la ceremonia, acompañado por una puesta visual que incluyó iluminación, pantallas y mapping.

La presencia bahiense también tuvo otro representante con Agustín “Rada” Aristarán, quien interpretó “Cambiando la Piel” junto a Mery San Dámaso.

La ceremonia comenzó con la aparición de un “caminante del tiempo”, interpretado por Juan Carlos Baglietto, acompañado por una niña que representó el futuro y la esperanza. A partir de allí, el espectáculo avanzó por distintos encuentros culturales hasta desembocar en una gran peña.

La música argentina tuvo un papel central, con chacarera, tango, rock y cumbia santafesina. También participaron Soledad Pastorutti, Luck Ra, Cacho Deicas y Valentino Merlo, entre otros artistas.

La Sole, Baglietto, Abel Pintos, Luck Ra, Valentino Merlo, Rada y el gran Cacho Deicas cantando "La suavecita", el mejor tema de Los Palmeras, en la apertura de los Juegos Suramericanos. Aguante Santa Fe 💪🏻 pic.twitter.com/oyEcZWiR83 — Jesica Bossi (@jebossi) September 13, 2026



El espectáculo contó con unos 100 artistas sobre el escenario y alrededor de 400 personas involucradas en la producción. Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Lito Vitale, mientras que la dirección general quedó en manos de Ariel del Mastro y Sebas Mazzoni.

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán hasta el 26 de septiembre y reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Rosario, Santa Fe y Rafaela son las sedes principales, mientras que Buenos Aires y Mar del Plata participan como subsedes invitadas.

Con información de Infobae