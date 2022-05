Terminó en terapia tras el brutal ataque de una patota de menores

El pasado domingo un hombre de 38 años salió a disfrutar de la noche puntaltense con su hermana y un amigo, pero todo terminó muy mal. De acuerdo a lo publicado por el sitio El Rosalenio, cuando se dirigía a tomar un remís para volver a su casa, un grupo de jóvenes -supuestamente menores de edad- lo sorprendió con una golpiza que, aún hoy, lo mantiene en terapia intensiva.

Brenda es la hermana de la víctima y comentó detalles de su estado de salud: “Está bien, pudo salir; confiamos mucho en dios y por suerte lo están controlando, damos gracias al Hospital Penna es una atención bárbara, son entre cinco y seis enfermeras atendiendo a los internados y cada una hora lo van a ver. Todavía se está evaluando poder operarlo. Está evolucionando de una manera rápida, sorpresiva, pero va a continuar en terapia para evaluar su evolución y seguir analizando placas, estudios porque los médicos quieren estar seguros de que va a estar bien”.

El joven, según indicó su hermana, “ingresó durante la madrugada del domingo al hospital desmayado, sin responder a estímulos. Los médicos procedieron a colocarle suero y a bajar el nivel de alcohol existente. Luego, al continuar sin responder, decidieron médicamente derivarlo al Penna en Bahía Blanca. Además, debía ser sometido a varios análisis, entre ellos, una tomografía”.

Recién pudo despertarse al otro día por la tarde, y tras algunos estudios revelaron que tiene una fisura en el cráneo y hemorragia. Sumado a su estado, la presión arterial no bajaba, por lo que era riesgoso someterlo a una intervención quirúrgica. “Los médicos se quedaron sorprendidos por haber despertado tan rápido teniendo esas lesiones”, dijo Brenda, ya que en estas últimas horas pudo despertarse y recordar lo que sucedió el pasado domingo.

Además, la mujer describió la personalidad de su hermano. “Trabaja de mañana, tarde y noche. Se encarga de sus hijos, de la escuela y de sus actividades curriculares. Es una persona de casa, es amable. No puedo describir con palabras lo que es mi hermano”.

Y respecto de lo ocurrido, contó: “Salí con mi marido, luego subo una foto de donde estábamos y mi hermano me manda un mensaje y me dice: ‘mi amigo me canceló, ahí voy con ustedes’. Nos vimos, tomamos y solamente eso, salimos a despejarnos, a divertirnos. Al salir del boliche, él quería ir solo, le dije que no porque presentía algo, lo convencimos para acompañarlo unas cuadras a tomar un remís. Cuando llegamos a la esquina de la plaza, fueron cinco segundos que me separé de él y veo a un grupo de ‘muchachos’ salir corriendo hacia él a pegarle. Veo hasta el día de hoy la imagen de uno pegándole una patada en la cabeza. Salgo corriendo hacia donde estaba y cuando llego estaba en el piso. Yo los que vi eran seis, cuatro vestidos de negro, uno de buzo rojo y uno de gris, que es la persona que logran detener. Lo que nos dijeron testigos presentes es que solamente le pegaron una piña para tirarlo al piso y ahí pegarle patadas”.

Sobre alguna intención de pelea o robo, dijo: “Él tenía todas sus pertenencias, no le robaron nada. Le pegaron por pegarle. Móviles policiales había, pasaban los patrulleros alrededor de la plaza. Estaban por todos lados, pero no daban abasto. Muchos menores en la calle. Me han llamado de la Fiscalía, tenemos que ir a Bahía Blanca para que nos informen cómo procederemos. Por lo ocurrido nos llegaron muchos mensajes, mucha información. Este fin de semana fue mi hermano, el otro puede ser familiar tuyo, ellos lo hacen por diversión”.