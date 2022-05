A su bebé le amputaron tres dedos tras la mordida de un gato y aclara: “No estamos haciendo una colecta”

María José es la mamá de Benjamín, el bebé que perdió tres dedos de su mano derecha luego de haber sido mordida por el gato de la familia. En diálogo con LA BRÚJULA 24, aclaró que no están realizando ninguna colecta, tal como se pudo leer en los últimos días en las redes sociales, además de confirmar que la criatura está fuera de peligro.

“El gato era nuestro, estaba castrado y bien alimentado. Cuando mi hijo nació hace dos meses lo sacamos a vivir al garaje y al patio por una cuestión de higiene. Quizás se filtraba dentro del domicilio, algo que ocurrió en esta tragedia porque para un bebé tan chiquito fue muy invasivo el proceso que le tocó vivir en el hospital”, destacó la mujer, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, resaltó que “ahora estamos en Bahía Blanca, donde se aplicó una dosis de la vacuna antirrábica, más allá de que el estudio había dado negativo de rabia. Nosotros en Tres Arroyos no tenemos ni guardia pediátrica, viajamos en una ambulancia sin un médico pese a que mi hijo había perdido mucha sangre. Nos recibió la médica Miriam Roselló en el Hospital Italiano, quiero agradecer la contención que nos dieron porque IOMA no nos cubría nada y no nos cobraron ni un centavo”.

“Tenemos algunos conocidos en Bahía Blanca y en una página había una publicación a nombre de Benjamín con un CBU para recaudar dinero y nunca pedimos una donación. Mucha gente detrás de un teclado, sin saber la situación desesperante que estamos viviendo, no toma conciencia de cómo juzgan con sus comentarios”, sostuvo María José.

Por último, aclaró: “Nunca nos hubiéramos imaginado que el gato era una amenaza para nuestro hijo, era una posibilidad pero nunca íbamos a pensar que el nene ahora tiene una discapacidad con esta situación”.