La región
Tres Arroyos: quedó en libertad y lo volvieron a detener en menos de dos horas
Lo capturaron dentro de una vivienda deshabitada a la que habría ingresado tras forzar la puerta.
Un hombre de 31 años fue detenido por segunda vez en el mismo día en Tres Arroyos, luego de que la Policía lo encontrara dentro de una vivienda deshabitada.
El acusado fue identificado como Paulo Carrera, alias "Chipi", quien había recuperado la libertad alrededor de las 14.30 de este viernes por disposición de la fiscalía interviniente.
Según informó la Estación de Policía de Seguridad Comunal, Carrera había sido detenido durante la madrugada por el delito de resistencia a la autoridad. Además, se iniciaron actuaciones para determinar la procedencia de una serie de herramientas que tenía en su poder y cuya propiedad no pudo acreditar.
Sin embargo, alrededor de las 15.50, apenas una hora y veinte minutos después de quedar en libertad, un vecino llamó al 911 y advirtió que un hombre con una campera roja había saltado el paredón de una vivienda de calle Liniers.
Los efectivos se dirigieron al lugar y constataron que el inmueble se encontraba deshabitado debido a que su propietaria había fallecido recientemente. Al ingresar, observaron que la puerta principal estaba violentada y encontraron a Carrera en el interior.
El hombre fue nuevamente detenido y se iniciaron actuaciones por robo en grado de tentativa, con intervención de la UFIJ Nº 13 del Departamento Judicial de Tres Arroyos.
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