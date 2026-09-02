Dos tresarroyenses terminan en el hospital luego de un fuerte choque en la Ruta 3

Un fuerte incidente de tránsito se produjo este martes en el kilómetro 130 de la Ruta Nacional 3, donde chocaron un automóvil y un camión. Los dos ocupantes del vehículo menor, oriundos de Tres Arroyos, debieron ser trasladados a un hospital.

Según publica FM Alpha 91.5 Mhz y que replica La Voz del Pueblo, el siniestro involucró a un Ford Focus en el que viajaba la pareja y a un transporte de cargas perteneciente a una empresa de Las Flores, que circulaba en sentido sur-norte con destino a Lobos.

De acuerdo con la información difundida desde el lugar, por causas que son materia de investigación el conductor del automóvil habría perdido el control, cruzado de carril y posteriormente impactado contra uno de los laterales del camión.

Como consecuencia del choque, los ocupantes del Focus fueron asistidos por los servicios de emergencia y trasladados al Hospital Zenón Videla Dorna de San Miguel del Monte para ser evaluados.

El camionero, por su parte, resultó ileso. Pese a la violencia del impacto y a los importantes daños materiales que sufrió principalmente el automóvil, no se registraron víctimas fatales.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de San Miguel del Monte junto con personal de los distintos servicios de emergencia, que realizaron tareas de asistencia y prevención mientras permaneció afectada la circulación en el sector.