Impunidad total: así desvalijaron a un trabajador

Un trabajador sufrió el robo de varias herramientas de su utilitario mientras realizaba tareas en el Bingo de la vecina ciudad de Tres Arroyos.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, donde se observa con claridad cómo se acerca otro utilitario y se baja un sujeto que se mete en su rodado para robar sus pertenencias.

Luis Del Pinto es el damnificado y en diálogo con LU24 comentó que “es una persona conocida de Tres Arroyos; entró a mi camioneta, me sacó una mochila, dos cajas de herramientas, dos taladros, una campera, un cricket hidráulico y cosas que todavía no recuerdo. Lo único que me dejó son dos pasacables, pinzas para hacer contacto y el soplete”.