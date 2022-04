El biógrafo de Luis Miguel dijo que “siempre le voy a estar agradecido”

El periodista español Javier León Herrera, autor del libro en el que se basó la serie de Netflix sobre Luis Miguel, habló esta mañana con el equipo del programa “Una buena razón”, en LA BRÚJULA 24. Una entrevista cargada de emoción en torno a un cantante único.

Primero, a modo de análisis, el profesional comentó que “cuando accedes a la historia de la persona, independientemente del personaje, y descubres que ha sido un camino complicado, se empieza a empatizar por esa cualidad de resistencia o resiliencia que tuvo siempre”.

“Tiene que ver con haber podido mantener una carrera artística pagando un precio muy alto a nivel personal. No creo que cualquier ser humano hubiera sido capaz de hacerlo. Lo que hizo y sigue haciendo Luis Miguel es generar felicidad en los demás”.

“Publicar canciones, hacer giras, shows. Todo eso forma parte de la vida de millones y siempre tuvo esa fortaleza espiritual para seguir adelante. Por eso hoy hablamos de 40 años de carrera”, enfatizó León Herrera.

Y a modo personal, refirió que “hay un deseo personal al que yo me uno, con otras personas que han estado muy al lado de Luis Miguel, que lo conocen de pequeño y formaron parte de su vida íntima, quienes desde un primer momento han confiado en mi trabajo, mi pluma o mi estilo para transmitir en negro sobre blanco la historia”.

“Como grandes conocedores del alma y personalidad, y de todo lo que tuvo que padecer y sufrir en estos años, con episodios o nubes negras. Son personas que tienen un deseo desinteresado para que de una vez por todas Luis pueda encontrar como persona ese equilibrio emocional que lo conduzca a esa persona llena de luz que fue durante tantas épocas de su vida”, contó.

Consultado respecto del trato con el artista, refirió que “algunas veces en las que me preguntaron eso contesto que he recibido exactamente lo mismo que yo le di, que es respeto. Luis Miguel no es alguien con el que puedas ir a tomar algo, pero sí lo que de alguna manera recibimos de vuelta es el respeto que mandamos de ida cuando publicamos el primer libro. Siempre le voy a estar agradecido”.

