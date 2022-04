El ataque de furia de Abel Pintos que terminó con un accidente

Comenzó una nueva temporada de Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff y este primer programa de sábado tuvo como invitados a Mica Viciconte, Belu Lucius, Luciano Castro, Abel Pintos y Gonzalo Heredia.

Con un estudio totalmente refaccionado, pero con el mismo formato, el conductor de Perros de la Calle hizo una primera pregunta para que los famosos avancen al punto de encuentro: La propuesta fue “quién tuvo un día de furia”.

De esta manera, el cantante Abel Pintos fue uno de los primeros participantes que avanzó hacia el círculo color blanco del escenario y expresó: “Yo una vez, salía de una compañía telefónica y me enojé mucho. Tuvimos un entredicho y lo peor es que no me pude despegar de la calentura, salí muy enojado del lugar y por ir puteando, choque contra otro auto en el semáforo”.

Durante la explicación el artista confesó que su furia se debía a que cada vez que viajaba para trabajar en otros lugares “le cortaban el teléfono”, este problema con el “roaming”, no le permitía hablar y agregó: “Yo le planteaba a la empresa ‘cobrame lo que me tengas que cobrar, pero no me cortes el teléfono, dejame hablar tranquilo’ y no había caso”.

La anécdota se volvió graciosa y todos largaron carcajadas en el estudio, al parecer, lo que vivió Abel es algo que sucede usualmente cuando una persona se va del país.

Fuente: Paparazzi