Deportes
La Liga de Plata define un lugar en cuartos y comienza la lucha por el descenso
El Nacional-Velocidad y La Falda-Espora serán los protagonistas de una jornada clave. Ambos partidos comenzarán a las 21.
La Liga Bahiense de Plata tendrá este viernes dos encuentros decisivos, tanto por la clasificación a los playoffs como por la permanencia.
Desde las 21, El Nacional recibirá a Velocidad en el Delfo y Pacífico Ciccioli. El ganador se quedará con el último boleto a cuartos de final, donde enfrentará a San Lorenzo, primero de la fase regular.
Las restantes llaves, que comenzarán el martes, serán Altense-Ateneo, 9 de Julio-Argentino y Comercial-Sportivo.
En paralelo, La Falda y Espora abrirán desde las 21, en el Lili Pisani, la serie por la permanencia, al mejor de cinco partidos.
El perdedor descenderá a la LBB Bronce, mientras que el vencedor deberá disputar una promoción, también al mejor de cinco, frente al segundo de esa categoría.
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