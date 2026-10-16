La Liga de Plata define un lugar en cuartos y comienza la lucha por el descenso

La Liga Bahiense de Plata tendrá este viernes dos encuentros decisivos, tanto por la clasificación a los playoffs como por la permanencia.

Desde las 21, El Nacional recibirá a Velocidad en el Delfo y Pacífico Ciccioli. El ganador se quedará con el último boleto a cuartos de final, donde enfrentará a San Lorenzo, primero de la fase regular.

Las restantes llaves, que comenzarán el martes, serán Altense-Ateneo, 9 de Julio-Argentino y Comercial-Sportivo.

En paralelo, La Falda y Espora abrirán desde las 21, en el Lili Pisani, la serie por la permanencia, al mejor de cinco partidos.

El perdedor descenderá a la LBB Bronce, mientras que el vencedor deberá disputar una promoción, también al mejor de cinco, frente al segundo de esa categoría.