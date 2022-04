Gay reiteró que no irá por una nueva reelección: “Ocho años es suficiente”

El intendente Héctor Gay conversó esta mañana en LA BRÚJULA 24 y, consultado por las elecciones del próximo año, el jefe comunal insistió en que no ira por una nueva reelección.

“Para mí ocho años es un tiempo más que suficiente, es necesario una renovación. En el fútbol dicen que es bueno retirarse a tiempo, aunque respeto la actitud del que piensa distinto”, sostuvo Gay en diálogo con el programa Matices Portuarios.

“Más de una vez fantaseo con la idea de decir ‘bueno corto y me dedico a mis hobbies o a no tener horarios y demás’. Pero tampoco me veo pasando de una hiperactividad a no hacer nada, seguramente seguiré colaborando con la gente de mi espacio político”, aseguró.

Por otra parte, el intendente se refirió al acto oficial que se llevará a cabo este lunes en el marco del 194° aniversario de Bahía y adelantó algunos detalles de las actividades preparadas.

“La idea es salir un poco de los actos tradiciones, y en este caso trasladar el aniversario al barrio Villa Gloria para aprovechar la inauguración de un nuevo centro de salud, que va a beneficiar a varios barrios de la ciudad”, comentó.

Y continuó: “Es el quinto centro de salud de nuestra gestión, va a tener muchas especialidades y horario extendido para que la gente de ese sector no dependa tanto del Hospital Penna o el Municipal”.

“Es una realidad que en función de las dificultades socioeconómicas la gente recurre al hospital público. Más del 60% de los casos Covid se atendieron en el Municipal. La ciudad se expande y las necesidades de salud públicas son grandes. Hoy el 50% de la población de Bahía no tiene obra social, estamos hablando de 160 mil personas”, explicó.

Continuando con la agenda de actividades para este lunes, “más tarde habrá una edición especial del Disfrutá Bahía y por la noche una función especial en el Teatro Municipal con artistas locales y entrada gratuita”, precisó Gay.