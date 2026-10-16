Boca recibe a Talleres, con el objetivo de ubicarse bien alto

Boca mantiene todos los objetivos abiertos de cara al cierre de la temporada y este viernes recibe a un golpeado Talleres por la 13ª fecha del Torneo Clausura. Con la necesidad de ganar para seguir en la lucha por el título de la tabla anual y un pasaje a la próxima Copa Libertadores, Rodolfo Arruabarrena pondrá mayoría de titulares, a pesar de la inminencia de la revancha ante Vasco da Gama del próximo martes.

En el empate ante Instituto en Córdoba del último viernes, el Xeneize no solo dejó pasar la chance de subirse a la cima de la acumulada de 2026 y de prácticamente sellar su pasaje a los octavos del Clausura, sino que no le sacó rédito a la apuesta del Vasco de no guardarse (casi) nada y además perdió a su jugador más importante, Leandro Paredes.

El capitán, desgarrado, apuesta al milagro de poder estar en la visita al Maracaná, y será uno de los dos ausentes frente a los cordobeses; el otro será Sebastián Villa, con un esguince de tobillo. Más allá de ellos, la lista de 25 convocados incluye a todos los jugadores disponibles.

Con Álvaro Montero en el arco, las novedades en defensa pasarían por los ingresos de Dylan Gorosito y Nicolás Figal en lugar de Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo, respectivamente. Además, en la mitad podría reaparecer Rodrigo Battaglia tras 10 meses de inactividad, acompañado de Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, dos fijas para Brasil.

En tanto, en ataque Miguel Merentiel volvería a estar desde el inicio tras perder su lugar a manos de Enner Valencia en el duelo copero. Además, Leonel Flores (juega siempre) y Carlos Palacios serían los otros futbolistas ofensivos elegidos por el Vasco.

Por el otro lado, esta visita a la Bombonera encuentra a Talleres en un momento muy delicado. Último en la Zona A y ya prácticamente sin chances matemáticas de meterse en los playoffs del Clausura, el incipiente ciclo de Omar de Felippe lleva cinco partidos pero ya arrastra un serio desgaste por los malos resultados: cosechó solo cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y tres derrotas.

A pesar de todo, la igualdad conseguida en el Libertadores de América el pasado fin de semana fue positivo y por eso el DT mantendría la base de ese 11 inicial. Las dudas pasan por saber si Lautaro Ortíz ingresará por el pibe Giovanni Baroni o por el experimentado Federico Fattori. Además, reaparecerá en ataque Agustín Álvarez Martínez, en lugar de Valentín Dávila.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Carlos Palacios. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza, Gio Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.

Hora: 21.30

TV: TNT Sports

Árbitro: Luis Lobo Medina

Estadio: Bombonera.

Viernes 16 de octubre

19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Jorge Etem

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Javier Uziga



21.30 Boca – Talleres (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: José Carreras

AVAR: Gastón Iglesias

Sábado 17 de octubre

15.00 Banfield – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Ramiro Maglio



17.30 Platense – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Yamil Possi

AVAR: Matías Billone



17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Diego Martin

Árbitro asistente 2: Joaquin Badano

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Diego Romero



20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Diego Verlota



20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Mariano Ascenzi

Domingo 18 de octubre

14.45 Racing – Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gastón Suárez



18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Marcos Recalde

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi



18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Manuel Sánchez



20.15 Belgrano – River (Zona B) (Estadio Mario A. Kempes) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Juan Nebbietti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Carlos Córdoba

Lunes 19 de octubre

19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Federico Benítez



19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Daniel Zamora

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Valentín Bacaccia



21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari

Árbitro asistente 2: Federico García

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Yael Falcón Pérez

AVAR: Jonathan Barrios

Fuente: TyC