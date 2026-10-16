Deportes
Boca recibe a Talleres, con el objetivo de ubicarse bien alto
Juegan desde las 21.30 en la Bombonera. Si gana, el “xeneize” quedará puntero en la tabla general.
Boca mantiene todos los objetivos abiertos de cara al cierre de la temporada y este viernes recibe a un golpeado Talleres por la 13ª fecha del Torneo Clausura. Con la necesidad de ganar para seguir en la lucha por el título de la tabla anual y un pasaje a la próxima Copa Libertadores, Rodolfo Arruabarrena pondrá mayoría de titulares, a pesar de la inminencia de la revancha ante Vasco da Gama del próximo martes.
En el empate ante Instituto en Córdoba del último viernes, el Xeneize no solo dejó pasar la chance de subirse a la cima de la acumulada de 2026 y de prácticamente sellar su pasaje a los octavos del Clausura, sino que no le sacó rédito a la apuesta del Vasco de no guardarse (casi) nada y además perdió a su jugador más importante, Leandro Paredes.
El capitán, desgarrado, apuesta al milagro de poder estar en la visita al Maracaná, y será uno de los dos ausentes frente a los cordobeses; el otro será Sebastián Villa, con un esguince de tobillo. Más allá de ellos, la lista de 25 convocados incluye a todos los jugadores disponibles.
Con Álvaro Montero en el arco, las novedades en defensa pasarían por los ingresos de Dylan Gorosito y Nicolás Figal en lugar de Leandro Lozano y Lautaro Di Lollo, respectivamente. Además, en la mitad podría reaparecer Rodrigo Battaglia tras 10 meses de inactividad, acompañado de Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, dos fijas para Brasil.
En tanto, en ataque Miguel Merentiel volvería a estar desde el inicio tras perder su lugar a manos de Enner Valencia en el duelo copero. Además, Leonel Flores (juega siempre) y Carlos Palacios serían los otros futbolistas ofensivos elegidos por el Vasco.
Por el otro lado, esta visita a la Bombonera encuentra a Talleres en un momento muy delicado. Último en la Zona A y ya prácticamente sin chances matemáticas de meterse en los playoffs del Clausura, el incipiente ciclo de Omar de Felippe lleva cinco partidos pero ya arrastra un serio desgaste por los malos resultados: cosechó solo cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y tres derrotas.
A pesar de todo, la igualdad conseguida en el Libertadores de América el pasado fin de semana fue positivo y por eso el DT mantendría la base de ese 11 inicial. Las dudas pasan por saber si Lautaro Ortíz ingresará por el pibe Giovanni Baroni o por el experimentado Federico Fattori. Además, reaparecerá en ataque Agustín Álvarez Martínez, en lugar de Valentín Dávila.
Probables formaciones
Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Carlos Palacios. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Matías Catalán, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori o Lautaro Ortiz, Matías Galarza, Gio Baroni; Rick, Agustín Álvarez Martínez y Valentín Depietri. DT: Omar de Felippe.
- Hora: 21.30
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Estadio: Bombonera.
Viernes 16 de octubre
19.00 Defensa y Justicia – Instituto (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Jorge Etem
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Javier Uziga
21.30 Boca – Talleres (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: José Carreras
AVAR: Gastón Iglesias
Sábado 17 de octubre
15.00 Banfield – Argentinos (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Ramiro Maglio
17.30 Platense – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Yamil Possi
AVAR: Matías Billone
17.30 Ind. Rivadavia Mza. – Tigre (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Romero
20.00 Vélez – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Diego Verlota
20.00 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Mariano Ascenzi
Domingo 18 de octubre
14.45 Racing – Independiente (Interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gastón Suárez
18.00 Estudiantes – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Marcos Recalde
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
18.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Manuel Sánchez
20.15 Belgrano – River (Zona B) (Estadio Mario A. Kempes) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Juan Nebbietti
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Carlos Córdoba
Lunes 19 de octubre
19.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Leandro Sosa Abrile
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Federico Benítez
19.00 Sarmiento – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Valentín Bacaccia
21.15 Deportivo Riestra – Unión (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Yael Falcón Pérez
AVAR: Jonathan Barrios
Fuente: TyC
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