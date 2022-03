Santero ratificó sus pretensiones y clasificó primero en el Turismo Carretera

Julián Santero marcó por cuarta vez el mejor tiempo en Turismo Carretera y lo hizo en el autódromo de Concepción del Uruguay, en donde se corre la tercera fecha del año.

El mendocino, quien cuenta con la atención del equipo Alifraco Sport, y la motorización de Claudio Garófalo, estableció su mejor vuelta en la pista de 4.279 metros en 1m25s101, a 181,013 Km/h., y así consiguió prevalecer sobre los Chevrolet del equipo JP Carrera, el que conduce Agustín Canapino, quien quedó a 146/1000, y el que guía Santiago Mangoni, a 0s339.

“Fue una linda vuelta, como en los entrenamientos. Tengo buenas expectativas para mañana. Sabía que si hacía bien los parciales era muy bueno, pero en el quinto parcial me equivoqué, y no salió. Soy autocrítico cuando me bajo del auto, porque no se puede regalar nada. Pero disfruto esta nueva pole que es muy difícil conseguirla en TC”, consideró.

Posteriormente, quedaron los Torino de Maquin Part’s, con Esteban Gini como el más adelantado, a 0s612 de Santero, y detrás Marcelo Agrelo, a 0s626. Ambos precedieon al Ford del uruguayo Mauricio Lambiris, que pudo filtrarse entre los autos de la escuadra venadense y contener al líder del certamen Germán Todino, quien quedó 0s717.

En una de sus muy buenas labores en TC, el octavo fue Christian Iván Ramos, con el Dodge de Castellano Power Team, seguido por José Manuel Urcera (Torino), y Facundo Ardusso (Chevrolet), que cerraron la primera decena de clasificados en la pista entrerriana, que tuvo a 15 autos en menos de un segundo, junto a Jonatan Castellano (Dodge), Diego Ciantini (Dodge), el campeón Mariano Werner (cambió motor en su Ford), Juan Bautista De Benedictis (Ford) y Juan Tomás Catalán Magni (Ford).

Boero, el más veloz en el TC Pista

Con el Torino que alista Rus Med Team, Pedro Boero consiguió ser el más rápido de la clasificación de TC Pista, al establecer 1m26s756, promediando 177,560 Km/h. en su recorrido por los 4.279 metros.

El pilloto rosarino aventajó por 93 milésimas a Otto Fritzler, quien encabezó un trío de Ford que se completó con Marcos Castro, a 0s132, y Elio Craparo, a 0s205. Luego se escalonaron Matías Canapino, con Chevrolet, a 0s295, y el ganador de la fecha anterior en Centenario, Agustín Martínez, quien con su Ford quedó a 0s410.

Detrás se ubicaron Nicolás Impiombato (Chevrolet), Jeremías Olmedo (Ford), Diego Azar (Torino), y Fernando Iglesias (Chevrolet), completando las primeras posiciones de una tanda que tuvo al 50% de los 40 autos presentes en menos de un segundo.

Fuente: LB24 / Campeones.