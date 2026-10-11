El papa León XIV será operado de un pulmón antes de su visita a la Argentina

El papa León XIV anunció este domingo que será sometido a una intervención quirúrgica para extirpar un pequeño nódulo detectado recientemente en uno de sus pulmones. La noticia se conoció a menos de un mes de su esperada visita a la Argentina, prevista para el próximo 8 de noviembre.

El pontífice, de 71 años, comunicó la decisión durante la tradicional bendición del mediodía, cuando explicó que la lesión fue descubierta en un control médico de rutina y que los profesionales recomendaron su extracción. Según indicó, se trata de una alteración localizada, identificada en una fase inicial.

"Durante un chequeo médico reciente, los médicos encontraron un pequeño nódulo localizado en mi pulmón. Se detectó en una etapa muy temprana y está circunscrito. Los médicos creen que es mejor actuar, así que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a una cirugía para extirparlo", expresó León XIV.

Tras el anuncio, el Vaticano precisó que la operación se realizará durante los primeros días de la próxima semana y que, en principio, se estima un período de recuperación de aproximadamente siete días. "La cirugía ya está programada para los próximos días. Gracias por su apoyo espiritual, y me encomiendo a sus oraciones", manifestó el papa ante los fieles.

La noticia generó especial atención por la proximidad de su primera visita a la Argentina como jefe de la Iglesia católica. León XIV tiene previsto llegar al país el domingo 8 de noviembre, en el marco de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú. Aunque todavía no se informó si la intervención obligará a modificar alguna actividad, el propio pontífice ratificó este domingo su intención de concretar el viaje.

Hasta el momento, el papa estadounidense no había presentado problemas de salud conocidos y mantiene una rutina de actividad física poco habitual para un pontífice de su edad. Entre sus prácticas habituales se encuentran los partidos semanales de tenis y la natación, especialmente durante sus estadías en la residencia papal de verano de Castel Gandolfo.

Por ahora, la atención estará puesta en el resultado de la cirugía y en su posterior evolución. Desde el Vaticano transmitieron que la lesión fue detectada tempranamente, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre su naturaleza. Mientras tanto, la visita de León XIV a la Argentina continúa prevista para noviembre, a la espera de que su recuperación permita sostener el cronograma anunciado.

Con información de Clarín