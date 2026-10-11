GP de Singapur: Colapinto abandonó la carrera por una falla técnica en su Alpine

Franco Colapinto volvió a sufrir un duro revés en la Fórmula 1. El piloto argentino debió abandonar este domingo el Gran Premio de Singapur por una falla técnica en su Alpine, cuando transitaba la vuelta 31 y todavía tenía posibilidades de avanzar posiciones en la carrera.

El problema apareció de manera repentina, cuando el pilarense circulaba en el puesto 12 y aún no había realizado su primera parada en boxes. Con neumáticos medios, Colapinto intentaba extender su primer tramo de competencia, pero su monoplaza perdió rendimiento en una de las curvas y terminó detenido en una zona de escape.

ABANDONÓ COLAPINTO: EL ALPINE DEL ARGENTINO SE QUEDÓ PARADO EN LA VUELTA 31 DEL GRAN PREMIO DE SINGAPUR. 📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/tmKPquuaxx — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026



Poco después, Alpine confirmó el abandono y dio una primera explicación sobre lo sucedido. "Franco se ha retirado con un problema sospechado en la línea de transmisión", informó la escudería francesa a través de sus redes sociales. De todos modos, aclaró que todavía no existe un diagnóstico definitivo: "Tendremos que esperar el regreso del coche para investigar".



La frustración fue doble para el argentino, que ya había quedado fuera de competencia durante la carrera Sprint del mismo fin de semana. En aquella oportunidad, Colapinto había largado desde el puesto 11, pero un inconveniente en el acumulador de energía lo obligó a retirarse en las primeras vueltas, cuando el Safety Car todavía estaba en pista.

El rendimiento del Alpine tampoco había acompañado durante las clasificaciones. Tanto en la Sprint como en la carrera principal, el piloto de 23 años quedó eliminado en la Q2, una situación que provocó una fuerte autocrítica. "Fue un desastre", expresó Colapinto después de una de las sesiones, visiblemente disconforme con el funcionamiento del auto.

Con el abandono en Singapur, el argentino acumula dos retiros en las últimas tres carreras principales. El antecedente inmediato había sido el Gran Premio de Azerbaiyán, donde quedó involucrado en un incidente con Pierre Gasly y Lando Norris. Esta vez, sin embargo, el desenlace estuvo relacionado con un problema mecánico que escapó a su control.

El nuevo contratiempo deja a Alpine frente a otro desafío técnico en una temporada marcada por las dificultades. La escudería deberá analizar el monoplaza para determinar el origen exacto de la falla, mientras Colapinto buscará dejar atrás un fin de semana complicado en el que no pudo completar ninguna de las dos competencias disputadas en Singapur.

Con información de TN