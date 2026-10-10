Arranca en diciembre el proyecto para la reconstrucción del Teatro Municipal

El intendente Federico Susbielles anunció este sábado el inicio del proceso de obras y reformas en el Teatro Municipal, que comenzará en diciembre con el llamado a licitación y se espera que esté listo en 2028 para la celebración de bicentenario de la ciudad.

"En la espalda del Municipio hay una gran responsabilidad, ante la ausencia absoluta del Gobierno nacional en la reconstrucción, hay muchos frentes que atender", dijo el funcionario en un video publicado en sus redes sociales.

El Teatro Municipal fue uno de los espacios culturales afectados gravemente por la inundación de marzo de 2025, fecha desde la cual está cerrado.

De acuerdo con la información difundida por la Municipalidad en una gacetilla, "a pesar del complejo escenario presupuestario provocado por la falta de aportes del Gobierno Nacional para la reconstrucción de la ciudad, el Municipio ha establecido como prioridad de gestión la puesta en valor del coliseo bahiense".

La primera etapa del proceso será el llamado a licitación pública para la reparación integral de la cubierta del edificio, un paso técnico indispensable para proteger las estructuras interiores antes de avanzar con las reformas mayores.

Par llevar a cabo las obras se convocará a la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), a las grandes empresas radicadas en el distrito y a vecinos particulares a sumarse de manera activa al financiamiento y recuperación absoluta del inmueble.

El Teatro Municipal es parte de nuestra identidad y del orgullo de todos los bahienses En el marco de un nuevo abrazo al teatro, anunciamos que en diciembre llamaremos a licitación para comenzar las obras de reparación de la cubierta, un primer paso fundamental para su recuperación. También convocaremos a empresas, instituciones y particulares a sumarse a este esfuerzo colectivo, con un objetivo claro: reabrir sus puertas el 11 de abril, para el Bicentenario de Bahía Blanca. Como intendente, voy a aportar el 50% de mi sueldo a este fondo una vez finalizado el acompañamiento a las instituciones que acompañan a personas con discapacidad. Entre todos, vamos a recuperar este emblema de nuestra cultura y reencontrarnos con todo lo que representa para la ciudad. — Federico Susbielles (@fsusbielles) October 10, 2026

"Reconstruir nuestro Teatro Municipal es un compromiso con nuestra identidad y nuestra historia. Venimos trabajando en varios frentes con la responsabilidad sobre nuestras espaldas de avanzar siempre con un esquema de prioridades, y en ese sentido es que decidimos, en un contexto extremadamente difícil por la falta total de inversión del Gobierno Nacional en la ciudad, dar el primer paso para devolverle a los bahienses su casa de la cultura", manifestó Susbielles.

El objetivo del Municipio con esta iniciativa es concretar la reapertura formal de las puertas del Teatro Municipal el 11 de abril de 2028, fecha en que Bahía Blanca celebrará el Bicentenario de su fundación.

Susbielles anunció también que tras concluir la etapa actual de donación del 50% de su haber mensual a 18 instituciones de atención a la discapacidad de la ciudad, destinará dicho porcentaje salarial a nutrir el fondo de reconstrucción del Teatro Municipal.