Messi: “Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas”

La Selección Argentina vivió una fiesta: se impuso por 3-0 a Venezuela, en la Bombonera, en su despedida como local antes del Mundial de Qatar 2022. Y en medio de la euforia de los hinchas, Lionel Messi -autor de un gol en el triunfo- sembró dudas para el futuro: aseguró que no sabe si fue su última presentación en un partido oficial en el país, a sus 34 años.

“No sé, la verdad no lo sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita, que es Ecuador, los partidos de preparación en junio y en septiembre. Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal. Esperemos que se dé de la mejor manera. Pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas”, expresó el astro rosarino luego de la victoria frente a la Vinotinto.

A su vez, el astro rosarino -que viene de recibir fuertes críticas en Francia por el presente del PSG- dejó en claro su agradecimiento por el cariño de los hinchas argentinos, que hicieron una fiesta en la Bombonera. “Esperábamos esto. No esperábamos menos de esta gente, después de los últimos momentos que venimos pasando. Hay que disfrutarlo”, afirmó.

“Hace tiempo que soy feliz acá, desde antes de ganar la Copa América. Es un grupo maravilloso. La gente me quiere mucho y cada día me lo demuestra más. Soy muy agradecido. Me hace bien cada vez que vengo a Argentina. Después de la Copa, mucho más. Todo fluye natural y es más fácil adentro de la cancha. Ganar ayuda a que todo sea más lindo y más fácil. Hoy terminamos este último día antes de ir al Mundial. Creo que es la despedida y una manera muy buena”, sentenció Messi, quien disfruta el día a día en la Scaloneta, con la mente puesta en el Mundial de Qatar 2022, el gran objetivo de la Selección Argentina.

