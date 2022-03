La columna de la Ubfal: el primero de los invitados de Susana Gimenez

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió esta mañana las novedades del mundo de la farándula, tal como lo hace todos los días, el día después en el que los programas de chimentos que están lanzando sus nuevas temporadas –LAM y Socios– marcaron índices de audiencia muy bajos, apostando con todo hoy al hackeo de la cuenta de Instagram de Wanda Nara para mejorar sus ratings.

“Este lunes compartimos la presentación del #ForoParamount con todas las grandes novedades de la plataforma y en el encuentro estuvo presente Susana Gimenez junto a las autoridades de la empresa, J.C Acosta, Presidente de International Studios & Networks Sur de Europa, América Latina, Oriente Medio & África, llegado de Miami para celebrar el primer año de la OTT y Darío Turovelzky, SVP Director General de Paramount Hub Latam Sur. Susana estaba impresionada por el show que llevó un mes de preproducción para el lanzamiento de la nueva programación, con una performance de Fuerza Bruta, efectos especiales para la presentación de Los Enviados, de Juan José Campanella, que también formó parte del encuentro que condujo Marley y hasta músicos en vivo para anunciar la serie The Offer que contará cómo se gestó el icónico filme El Padrino. Y podemos anticipar en primicia que Susana Gimenez hará cuatro especiales para la plataforma, que se llamarán Susana, invitada de honor y su primer viaje será para entrevistar a Sebastián Yatra. Recordemos que Su ya hizo a Verónica Castro en Acapulco, a Maluma en Colombia, a Luisana Lopilato y familia en Vancouver y a Wanda Icardi en Paris y los nombres se irán sumando para estas notas exclusivas”.

“Cuando nadie lo esperaba y no estaba en los anuncios ni en las notas de prensa, Nancy Dupláa apareció en este lunes en el escenario de la presentación de Paramount Plus porque la plataforma anunció que celebrará los 10 años de Graduados. Al estilo del reencuentro de los protagonistas de Friends, Nancy, junto a Paola Barrientos y Mex Urtizberea anticiparon que se reunirán con sus ex compañeros de la afamada comedia de Underground para Telefe, para celebrar la década del icónico programa. En marzo del 2012, la comedia que protagonizaron Nancy Dupláa, Daniel Hendler, Luciano Castro, Luciano Cáceres, Paola Barrientos, Marco Antonio Caponi, Isabel Macedo, Julieta Ortega, Juan Gil Navarro, Mex Urtizberea, Mirtha Busnelli, Roberto Carnaghi y gran elenco, tocó picos sobre los 30 puntos de rating para Telefe. Graduados dejó imborrables momentos de comedia y el reencuentro de su elenco diez años después es una gran idea de la plataforma de Viacom”.

“Este lunes se presentó la ficción de El primero de nosotros que se verá desde el lunes que viene a las 21.45 por Telefe y también por la plataforma de Paramount Plus. Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi, Luciano Castro, Paola Krum, Mercedes Funes y Damián de Santo hablaron con Marley en el #ForoParamount sobre el estreno y fue el actor chileno quien homenajeó a Gerardo Rozín, quien falleció este viernes de un cáncer cerebral, como inspirador de la historia que él mismo protagoniza. Vicuña estuvo en este lunes junto al elenco de la ficción de 60 capítulos que se estrena la semana que viene y ya viajó a Mendoza porque en este martes, muy temprano, filmaba Papá al rescate dirigido por Marcos Carnevale”.