Padres de otra escuela también denuncian a la maestra apartada

Débora Wisniowski es la docente que fue acusada de maltratar alumnos en la Escuela 18. Ayer en La Brújula 24 fueron varios los padres que dieron su testimonio al respecto. Incluso autoridades educativas alertaron que la mujer había sido apartada de su cargo.

Pero el caso sigue sumando capítulos. Ricardo es papá de un nene que va a la Escuela 6 y que, según su relato, pasa por la misma situación. “Lo primero que quiero aclarar es que nosotros hace 4 años que estamos en ese colegio, tengo tres chicos ahí y la verdad que nos sentimos afortunados. Realmente es un lugar apropiado, con buena Dirección, nunca tuvimos un problema”.

Y relató: “Ayer estábamos viendo la posibilidad de reunirnos con la directora por este tema. Se preguntó si alguien había tenido problemas con esta maestra y una mamá contó que su hija se siente incómoda en la clase. Y ahí empezaron todos los papás”.

“A mi me pasó algo con mi nene en su momento y pensamos que era algo circunstancial. Todos coincidimos en esa respuesta, no queremos pensar mal. Lo que pasa es que ahora nos dimos cuenta de que todos los chicos estaban con ese sentimiento, que no quieren ir a clases, están nerviosos, se sienten atemorizados, sienten que la seño los va a retar por cualquier cosa”, expuso con indignación.

En esa misma línea, Ricardo señaló que “muchos nenes se sentían asustados porque la seño era mala, o los avergonzaba delante de los compañeros. En el momento no pensé que podía ser la misma, pero coincidía el nombre, todo. Ayer recién acordamos para hablar con la directora, pero la docente no fue, no se presentó y no sabemos por qué”.

“La situación es la misma, tal cual lo ocurrido en la Escuela 18. Mi hijo es un chico muy tranquilo y siempre le enseñamos a respetar a los adultos”, consideró. “Hay una nena que se quejó porque le dolía mucho el ´pie y ella le dijo que era ´’mamitis’. Son actitudes de alguien autoritario”.