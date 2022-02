“No hay suficientes departamentos en alquiler porque se pusieron a la venta”

La escasez de departamentos para alquilar es un problema que afecta a familias bahienses y a estudiantes que llegan para cursar carreras en las universidades de la ciudad. Javier Piñeiro, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca, asegura que la razón es la nueva Ley de Alquileres que rige desde julio de 2020.

“Veníamos de dos años con un mercado de departamentos muy desinflado, porque las universidades no tenían clases presenciales. Este año, cuando vuelven todos, se nota lo que pasó: no hay la suficiente cantidad de departamentos, porque muchos de los inversores, cuando les intervinieron el mercado en el que ellos habían entrado, decidieron poner su departamento a la venta”, explicó en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

La Ley que regula los alquileres en el país entró en vigencia en plena pandemia e introdujo cambios como un contrato por tres años y aumentos anuales dependiendo de un índice que publica el Banco Central.

“Creo que en un mercado que se solía regular solo. La ley trastocó eso y las dos partes no saben cuánto va a ser el valor del alquiler a los 12 meses, ni hablar a los 24. El dueño va a firmar un contrato y el alquiler se congela durante un año, en un escenario de inflación”, detalló.

Piñeiro asegura que la consecuencia de ello es que “ahora hay pocos departamentos en alquiler, muchos a la venta y por lógica, lo poco que hay (para alquilar) vale mucho más”.

Sobre la posibilidad de que se castigue con un impuesto a quienes tengan viviendas desocupadas como estaría planeando el gobierno, Piñeiro se muestra en contra, y asegura que “lo que sería algo bueno es crédito para la compra o que lo dejen como estaba antes y que se beneficie la construcción de viviendas”.

“No olvidemos que la mayoría de los propietarios no son potentados, son tu abuelo, mi tío, no es gente que tiene 30 propiedades, algunos tienen una o dos y lo tienen porque saben que no les alcanza la jubilación, esa gente siempre va a estar predispuesta a poner un alquilar porque viven de eso, no compraron para hacer un negocio”, concluyó.