Motociclista acusa a la Guardia Urbana de agredirlo: el Municipio lo desmiente

Un motociclista asegura que inspectores de la Guardia Urbana lo agredieron cuando conducía por el centro de la ciudad cerca de las 18 de este martes al obligarlo a detenerse de forma repentina y sin aviso.

Marcelo Scalco, quien trabaja como cadete, circulaba con su esposa por Vieytes y Rondeau cuando sucedieron los hechos. “(El auto de Guardia Urbana) me encerró hacia el cordón. No me avisaron ni para detenerme, me encerraron directamente sin tocar sirena”, dijo a La Brújula 24.

Scalco detalló que terminó deteniéndose en Vieytes al 120 y la explicación que le dieron era que su señora venía sin casco. “Le digo (a la inspectora) que me espere y me empieza a agredir gritándome y el otro muchacho se me para delante, una falta de respeto muy grande a gente que está trabajando”, relató.

El cadete dijo que hará la denuncia en Fiscalía, porque no estaba huyendo y porque la multa se la puso otro inspector de la Guardia Urbana, que llegó luego de que lo hicieran detenerse. “Me secuestraron la moto porque no tenía los espejitos”, dijo sobre la razón de la retención del vehículo y aseguró que tiene todos sus papeles en orden.

El Municipio asegura que intentó fugarse

La información que quedó asentada en el libro de guardia señala que el móvil que detectó la infracción sí cumplió con el protocolo de tocar sirena un par de veces, que Marcelo Scalco intentó evadir a los inspectores y que su moto no cumple con los requisitos mínimos de seguridad.

“Esta persona venía en una moto que no reúne ninguna de las características de seguridad, está en muy mal estado. Él venía con un casco de bicicleta, que no está habilitado para las motos. El vehículo (de Guardia Urbana) les toca sirena y este acelera y se escapa, cuando le toca sirena por segunda vez, se suben a la vereda. El auto se pone a la par de la moto y es cuando finalmente se detiene”, explicó a La Brújula 24, Martín Moyano, director de Ordenamiento Urbano y de Control de Tránsito.

La moto que fue secuestrada – Foto de Guardia Urbana

El funcionario agregó que “cuando la inspectora le explica, él la agrede, por lo que llega el segundo móvil con el encargado de turno y a los 5 o 6 minutos también arriba personal de Comisaria Segunda por el alboroto”.

“La moto no se la sacan arbitrariamente, no tenía seguro, ni tarjeta verde, no tenía casco y no reunía elementos de seguridad”, señaló Moyano y agregó que para este tipo de casos “tenemos procedimientos que están para seguir el protocolo. No podemos cruzarle el auto a nadie, no perseguimos gente”.