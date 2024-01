Cómo está el mercado de alquileres en Bahía tras la derogación de la ley

La derogación de la ley de alquileres a través del decreto presidencial que busca desregular la economía argentina ha tenido efectos que están en desarrollo dentro del mercado de la ciudad, de acuerdo con Javier Piñero, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Bahía Blanca.

“Es mucho más abierto, hay libertad para acordar conforme a lo que quieran los dos (dueño e inquilino)”, dijo en el programa La Brújula TV.

Piñero señaló que en promedio los alquileres se están pactando por dos años y con actualización cuatrimestral. Una especie de punto medio entre el año de la ley derogada y los seis meses que se solían establecer antes de su vigencia.

“Comenzó a aumentar la cantidad de inmuebles que se empiezan a ofrecer, aunque van a pasar meses en que la oferta todavía va a ser chica y con pretensiones más amplias, pero eso tiende a nivelarse”, aseguró.

Sobre la fijación del alquiler en dólares Piñero afirmó que no lo recomienda en este momento a los dueños, porque el índice de locación que publica el banco central funciona muy bien. En cuanto a los inquilinos, dijo que siempre aconseja no comprometerse en una moneda en la que no se reciben sus ingresos.

Explicó que con los contratos a 24 meses o incluso a un plazo menor, se abaratan las comisiones que cobran las inmobiliarias y los costos por sellado, entre otros valores.

Piñero señaló que desde las inmobiliarios se hizo autocrítica en cuanto a que, a su entender, el “Estado se metió en el tema porque hubo abusos. Se pedían dos, tres garantías, seis meses de anticipo y eso hizo que el estado entrara y desequilibró la balanza. Así que estamos ojo con los desmadres”.

Sobre el valor de los alquileres en los días recientes comentó que un departamento de un dormitorio en el centro de la ciudad se está ofreciendo entre $150 mil y hasta $190 mil y el doble para una casa normal.

“Es un buen momento para que el que tiene un inmueble, y todavía no lo tiene en alquiler, lo haga porque dentro de cuatro meses va a haber más competencia”.