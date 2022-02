El DT de Palmeiras le respondió a Guardiola: “Lo invito a ver un partido nuestro”

Desde Abu Dhabi, mientras espera por protagonizar la final del Mundial de Clubes ante Chelsea, al entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, le consultaron sobre los dichos de Pep Guardiola acerca del mejor equipo del mundo. El DT del Manchester City, en lugar de mencionar al bicampeón de la Copa Libertadores, ubicó a River a la altura de los Blues. Ferreira le respondió con humor y hasta lo invitó a cenar.

En conferencia de prensa desde Emiratos Árabes, Abel Ferreira expresó: “Los europeos conocen muy bien América del Sur, tanto que compran jugadores en grandes cantidades. Sé de lo que hablas, Guardiola. Admiro mucho a Guardiola, creo que no tiene tiempo, porque está muy centrado en ganar la Champions, porque es uno de los mejores equipos de la actualidad. Los invito a ver el partido y conocer a Palmeiras. Tiene un jugador que compró al Palmeiras (Gabriel Jesús), y le puedo decir que se fije, que tenemos más y de mucha calidad”.

Luego, en un tono más que relajado, le hizo una invitación: “Como sé que a él le gusta conocer gente nueva y a mí también, si algún día puede almorzar o cenar conmigo, será un placer para nosotros intercambiar una pelota y ver si aprendo algo”.

Como Manchester City se encamina a ganar una nueva Premier League y se encuentra bien parado para afrontar los octavos de final de la Champions League, a Guardiola le preguntaron si su equipo es el mejor del mundo: “El mejor es Chelsea, que ganó la Champions League, o River, que ganó en Sudamérica, creo… ¿O no? Quizás no fue River”, fue su respuesta, que no tardó en viralizarse entre los hinchas del Millonario.

Al escuchar la respuesta de Guardiola, daría la sensación de que la intención del DT era remarcar al Chelsea y al Palmeiras, vigentes campeones continentales en Europa y Sudamérica, y flamantes finalistas del Mundial de Clubes, que se definirá este sábado a las 13.30 (hora argentina) en Emiratos Árabes. Por eso, en conferencia de prensa le consultaron sobre esto a Ferreira, y le contestó directamente al DT español.

Marcelo Gallardo se refirió a las dichos de Guardiola sobre River

“No soy quién para contradecir la palabra de nadie y menos la del mejor entrenador del mundo, pero habría que ver en qué contexto lo dijo”, sostuvo el técnico millonario y añadió: “Si dijo que el City no es el mejor equipo del mundo está bien también, no va a decir que su equipo es el que mejor juega”.

Luego, dejó su opinión: “Yo creo que está entre los dos o tres mejores equipos del mundo, no solamente por su entrenador, sino porque también juega a algo que me identifica”.

