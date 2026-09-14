"Que la gente crea": Ecuador le dio la bienvenida a Marcelo Gallardo

A días de haber trascendido el acuerdo total, este domingo finalmente se hizo oficial: Marcelo Gallardo es el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador y conducirá al equipo rumbo al Mundial 2030, Copa América 2028 de por medio.

"Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo", escribió el Tri en sus redes sociales, con la icónica frase que usó el DT durante su primer ciclo en River.

El debut de Gallardo será a fines de septiembre. Para entonces, la Federación Ecuatoriana ya tenía planeada una gira por Asia. El jueves 24 verá acción frente a Corea del Sur en Suwon y luego viajará a Japón para un cuadrangular amistoso: el miércoles 1° de octubre enfrentará a Yokohama y el lunes 5, según su suerte en el primer partido, se las verá con Panamá o Nueva Zelanda.

Será la primera experiencia del Muñeco al frente de un combinado nacional. Tras su debut en Nacional en 2011, se hizo cargo del banco de River en junio de 2014 y se convirtió en el técnico más ganador de la historia del Millonario. Durante su primera etapa conquistó 14 trofeos (siete locales y siete internacionales), entre ellos dos Copas Libertadores, sumado a las recordadas eliminaciones a Boca.

Los dirigentes de la Tri vuelven a apostar a la conducción de un argentino. Gustavo Alfaro la había dirigido en Qatar 2022 sin superar la fase de grupos, mientras que en 2026 lo hizo Sebastián Beccacece y perdió con México en 16avos de final, pero se dio el gusto de eliminar a Alemania en el cierre de la ronda inicial.

Fuente: TyC