Lionel Messi compró otro club en España y amplía su mapa de equipos en el mundo

Lionel Messi sigue expandiendo sus negocios dentro del fútbol y dio otro paso importante con la adquisición del CD Eldense, histórico club de Alicante que actualmente compite en LaLiga Hypermotion, la Segunda División de España.

La noticia fue confirmada oficialmente por el propio Eldense, que anunció la adquisición de la entidad por parte del capitán de la Selección Argentina y el comienzo de una nueva etapa en sus más de cien años de historia.

El acuerdo supone la llegada de Messi como propietario al fútbol profesional español. Sin embargo, todavía queda un paso administrativo: la operación debe recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con lo establecido por la legislación española.

Y ese trámite tiene una particularidad. Messi ya es propietario desde abril de la Unió Esportiva Cornellà, actualmente en la Tercera Federación, la quinta categoría del fútbol español. La normativa establece restricciones para que una misma persona física o jurídica tenga participaciones significativas en más de una Sociedad Anónima Deportiva, por lo que la situación deberá ser analizada por el CSD.

El acuerdo por el Eldense había comenzado a tomar forma durante septiembre, cuando Messi alcanzó un principio de entendimiento para quedarse con el control de la institución. La operación quedó entonces sujeta a una auditoría y a los trámites legales correspondientes hasta que finalmente fue comunicada por el club.

Fundado en 1921, el Eldense tiene más de un siglo de historia y protagonizó en los últimos años una fuerte recuperación deportiva después de atravesar una delicada situación económica. Una sucesión de ascensos le permitió regresar al fútbol profesional español y actualmente compite en Segunda División.

La llegada de Messi abre ahora una nueva etapa. El proyecto apunta a fortalecer al club en los aspectos deportivo, institucional y social, con una perspectiva de crecimiento a largo plazo.

El mapa de clubes de Messi

La compra del Eldense no es un movimiento aislado. Mientras transita la última etapa de su carrera como futbolista, Messi comenzó a desarrollar inversiones y proyectos vinculados directamente con el fútbol.

El primer paso como propietario en España llegó en abril de 2026, cuando adquirió la UE Cornellà, un club catalán con una larga tradición en la formación de futbolistas y que actualmente compite en Tercera Federación.

El mapa se extiende también a Uruguay, aunque bajo un modelo diferente. En 2025 Messi se incorporó al proyecto creado por su amigo y compañero Luis Suárez, que pasó a llamarse Deportivo LSM. Las siglas corresponden a Luis Suárez y Messi y ambos futbolistas quedaron asociados al desarrollo de la institución uruguaya.

En Argentina aparece otro club estrechamente relacionado con el apellido Messi, aunque no se trata de una propiedad personal de Leo. Leones de Rosario FC es un proyecto de su familia y tiene como presidente a Matías Messi, uno de sus hermanos. La institución, fundada en 2015, fue creciendo hasta incorporarse al sistema competitivo de la AFA.

Por eso, no todos los equipos relacionados con Messi tienen la misma estructura. Eldense y Cornellà son inversiones directas del futbolista; Deportivo LSM es un proyecto compartido con Suárez; y Leones de Rosario pertenece a su entorno familiar.

Tampoco debe incluirse por ahora al Inter Miami entre los clubes de su propiedad. Messi es futbolista de la franquicia estadounidense y existe la posibilidad de que tenga una participación accionaria después de su retiro, pero actualmente no figura como uno de sus propietarios.

La adquisición del Eldense representa, de todos modos, un salto de escala dentro de esta incipiente estructura. Por primera vez Messi pasa a controlar un equipo del fútbol profesional español, ubicado apenas un escalón por debajo de LaLiga.

Es otro movimiento de una transición que comenzó mientras todavía sigue dentro de la cancha. Messi continúa jugando, pero paralelamente empieza a construir su lugar para el día después: ya no solamente como futbolista, sino también como propietario y empresario dentro del fútbol.

Fuente: Clarín