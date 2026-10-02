La semana termina con una mañana fría y una noche algo inestable

Una jornada con varios cambios se prevé para este primer viernes de octubre en Bahía y la zona, tal como lo manifestó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"Si bien el amanecer se va a presentar frío y con el cielo mayormente despejado, las nubes irán ganando terreno y la temperatura va a ascender muy lentamente", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que la máxima podría llegar hasta los 16 grados, con lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad hacia la noche y viento moderado a fuerte del sector noreste.

Por último, el profesional anticipó que para el sábado se espera una mejora sustancial, desde el mismísimo amanecer con otro salto en el termómetro y lo propio sucederá el domingo, con valores primaverales.