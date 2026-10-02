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La semana termina con una mañana fría y una noche algo inestable
El meteorólogo de LA BRÚJULA 24 desarrolló los aspectos salientes del factor climático que se espera para las próximas horas en la ciudad.
Una jornada con varios cambios se prevé para este primer viernes de octubre en Bahía y la zona, tal como lo manifestó el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.
"Si bien el amanecer se va a presentar frío y con el cielo mayormente despejado, las nubes irán ganando terreno y la temperatura va a ascender muy lentamente", expuso en su habitual informe matutino.
Luego, De Benedictis adelantó que la máxima podría llegar hasta los 16 grados, con lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad hacia la noche y viento moderado a fuerte del sector noreste.
Por último, el profesional anticipó que para el sábado se espera una mejora sustancial, desde el mismísimo amanecer con otro salto en el termómetro y lo propio sucederá el domingo, con valores primaverales.
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