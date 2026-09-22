Las seis propuestas de River a la AFA en el regreso del club al Comité Ejecutivo

La posición crítica que River adoptó frente a la conducción de la AFA reorientó este lunes su estrategia: a través de un comunicado oficial, el club informó la interrupción de su ausencia de seis meses a los encuentros del Comité Ejecutivo para retornar a los meetings periódicos con el fin de “confrontar desde adentro”, según rezan desde Figueroa Alcorta y Udaondo. Y luego de medio año de declaraciones y gestos simbólicos cruzados.

Un cambio en la decisión política que se había tomado durante la primera semana de marzo -que estuvo acompañada por declaraciones reprobatorias en distintos ámbitos- y que incluirá la presentación de un “documento crítico” sobre el estado del fútbol nacional, apuntando a la reformulación de distintas áreas, desde los formatos del torneo hasta la conducción del arbitraje.

¿Qué cambió si la vuelta de River se iba a dar cuando se viera una reacción en dirección a lo planteado por el club en marzo? “Hay que ir a fondo desde adentro”, es la consigna que se propagó desde las entrañas del Monumental minutos después de que se difundiera el dossier. Y a la espera de una jornada en la que en el CE -entre otras cosas- se conocerá si se le da lugar al club en el pedido de postergar al 14 de octubre el encuentro fijado para el 7, ante Sarmiento, por la gran cantidad de jugadores afectados a la despedida de Lionel Messi de la Selección. No obstante, desde el club explican que el objetivo trasciende ese punto específico.

“Una historia centenaria con un nivel de competitividad global exige torneos que estén a su altura, en formato, en arbitraje, en transparencia y en claridad de los reglamentos, como también en generación de ingresos”, se lee como introducción del anuncio que River lanzó a 24 horas de la reunión que se desarrollará en Ezeiza, a la que concurriría Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo del club, como representante del club.

Según lo oficializado, el documento elaborado por el club plantea una revisión estructural del fútbol argentino y concentra sus cuestionamientos en seis áreas: formato de competencia, calendario, funcionamiento institucional, arbitraje, generación y distribución de ingresos y derechos audiovisuales. Distintos puntos sobre los que River siempre mostró distancia enfáticamente, especialmente en los últimos meses desde la voz de su presidente Stefano Di Carlo. Quien el jueves pasado y frente a los directivos habló de “animosidad” al describir la relación entre AFA y el club.

Punto por punto, para qué vuelve River

La idea de River es que su regreso sea desde un lugar de oposición. “No queremos que sean más esas reuniones en las que todos levantan la mano y dicen que sí”, le contaron a Olé desde una de las oficinas del Monumental. Ahora bien, esa máxima el club la trasladará a una presentación en la que dejará documentadas sus diferencias dividiéndolas en distintos ítems.

El primero apunta directamente a uno de los temas que mayor debate genera desde hace años: la estructura de los campeonatos. River propone “cambiar el formato de las competencias, con reducción gradual de equipos en la Primera División, y reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre”.

Se trata de una mirada que no sólo el propio Di Carlo expuso públicamente: ya desde la gestión de Rodolfo D’Onofrio -pasando por Jorge Brito- que desde Núñez objetaron los modelos de competencia (en cantidad de equipos y formatos) que actualmente tiene el fútbol argentino en términos de previsibilidad, cantidad de descensos, criterios clasificatorios, formatos y mecanismos de definición. De hecho, al anunciar su retiro de las reuniones en marzo, uno de los tópicos era precisamente el estilo de disputa.

Es en esa línea que River planteará ante AFA la necesidad de “reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases” -para que coincidan con los de Europa: pasar de julio a junio y no de enero a diciembre, ya que esto haría coincidir los períodos de transferencias más fuertes del plano doméstico con los de las principales ligas del mundo.

Ahora bien: la línea en la que River recalca la necesidad de “establecer criterios en términos de procedimientos institucionales y acceso a la información”. Un punto que hace match con un reclamo que el club había explicitado al bajarse del CE señalando que “en el actual funcionamiento (...) no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo”.

El capítulo arbitral es considerablemente más profundo. River plantea “Rediscutir los roles de quienes hoy conducen el arbitraje argentino. Y, fundamentalmente, definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales. A su vez, hacer una evaluación por rendimiento y un comité independiente que las audite”. Un punto bisagra: desde Di Carlo hasta Nicolás Otamendi con su “River contra todos” luego del penal no cobrado a Ángel Correa en la derrota ante Tigre marcaron una distancia con los criterios y el trabajo de los jueces.

Los ejes propuestos en el documento son concretos

1-Cambiar el formato de las competencias, con reducción gradual de equipos en la Primera División, y reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre.

2-Reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases.

3-Establecer criterios en términos de procedimientos institucionales y acceso a la información.

4-Rediscutir los roles de quienes hoy conducen el arbitraje argentino. Y, fundamentalmente, definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales. A su vez, hacer una evaluación por rendimiento y un comité independiente que las audite.

5-Sostener el funcionamiento solidario en lo que refiere a la distribución de ingresos entre los clubes. Replantear la generación de recursos de AFA. Proponer distintas líneas de acción para generar más y nuevos recursos.

6-Reformular el modelo de derechos de televisión, tanto nacionales como internacionales.

Este documento fija el marco general de la posición institucional del Club. Cada uno de los ejes será profundizado con proyectos específicos y rigurosidad técnica, pero fundamentalmente construido de manera colaborativa con el conjunto de los clubes miembros de la AFA y hacedores de nuestro fútbol.

Fuente: Olé