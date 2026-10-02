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Tensión por Malvinas: isleños reclaman nuevas restricciones al ingreso de argentinos
La propuesta surgió tras episodios en los que visitantes habrían exhibido banderas y carteles vinculados con el reclamo de soberanía.
La tensión en torno a las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo luego de que sectores de la comunidad isleña reclamaran mayores restricciones para el ingreso de ciudadanos argentinos al archipiélago.
El planteo surgió a partir de una serie de episodios denunciados en las últimas semanas, en los que visitantes habrían desplegado banderas argentinas y carteles relacionados con el reclamo de soberanía. Según informó TN, algunos residentes incluso pidieron impedir directamente el ingreso de argentinos.
Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa de las islas, reconoció que el tema está siendo analizado, aunque aclaró que las autoridades locales no pueden adoptar una prohibición general bajo el marco legal vigente.
“Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, sostuvo Goss. Y agregó: “En este momento no podemos simplemente impedir que la gente venga”.
El dirigente aseguró que comenzaron a evaluar distintas alternativas para evitar episodios que las autoridades isleñas consideran de carácter político.
Actualmente, los ciudadanos argentinos pueden ingresar a las islas siempre que cumplan con los requisitos migratorios exigidos por las autoridades locales. Entre ellos figuran acreditar alojamiento, disponer de fondos suficientes para la estadía, contar con pasaje de salida y un seguro médico que contemple una eventual evacuación.
Los permisos de visitante suelen tener una vigencia máxima de un mes.
Además, las autoridades isleñas solicitan a los turistas que no exhiban públicamente banderas argentinas ni utilicen uniformes militares argentinos. Sin embargo, esa recomendación no constituye actualmente una prohibición general de portar la bandera.
El planteo se conoce en medio de una nueva escalada diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las islas.
El Gobierno argentino inició en septiembre procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas con actividades petroleras en la zona y avanzó además con un procedimiento de arbitraje internacional para cuestionar la explotación prevista en la Cuenca Malvinas Norte.
En ese contexto, Goss vinculó los episodios protagonizados por visitantes con el endurecimiento de la posición argentina en las últimas semanas y sostuvo que las autoridades isleñas buscarán adoptar una postura más firme.
La Constitución Nacional argentina establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye un objetivo permanente e irrenunciable, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional.
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