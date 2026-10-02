Milei recibió en París un premio al "economista más influyente" y se emocionó en el discurso

El presidente Javier Milei recibió este viernes en Francia el premio al “economista más influyente” otorgado por el Foro Económico de París, durante la última jornada de su viaje oficial y después de participar de la Argentina Week.

La ceremonia se realizó en el Automóvil Club de Francia. Milei compartió la actividad con Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía 2025, con quien había mantenido previamente un encuentro.

“Lo primero que quiero manifestar es mi profundo agradecimiento por todo este hermoso momento que me están brindando”, expresó el mandatario al recibir la distinción.

Durante su exposición, Milei repasó las condiciones económicas que, según su diagnóstico, encontró al asumir el Gobierno y volvió a defender las políticas de ajuste fiscal y reformas implementadas desde diciembre de 2023.

“Tenemos el desafío de enlazar la coyuntura con el largo plazo”, sostuvo. También afirmó que al comienzo de su gestión existía un fuerte desequilibrio monetario y fiscal, además de una situación crítica en el Banco Central. Esas caracterizaciones corresponden al análisis planteado por el propio Presidente durante su discurso.

Milei destacó especialmente al ministro de Economía, Luis Caputo. “Con el ministro Caputo pusimos las cuentas en orden desde el primer día”, señaló al referirse al equilibrio fiscal, uno de los ejes centrales de su administración.

También reivindicó la tarea del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y elogió al resto de sus funcionarios, a quienes atribuyó parte de los resultados que su Gobierno reivindica en materia económica.

El Presidente aseguró además que mientras permanezca al frente del Ejecutivo continuará priorizando el equilibrio de las cuentas públicas. En otro tramo, volvió a plantear que, en caso de obtener un segundo mandato, buscará profundizar y acelerar las reformas económicas.

Milei también sostuvo que espera una reducción del riesgo país cuando disminuyan las “convulsiones internacionales”. Se trata de una expectativa expresada por el mandatario y no de una proyección confirmada sobre la evolución futura de ese indicador.

Uno de los momentos particulares de la ceremonia se produjo sobre el final, cuando el Presidente se emocionó mientras agradecía a las personas que lo acompañaron durante su trayectoria.

“Uno tiene que tomar costos, soportar calumnias e injurias que manchan el honor propio y de la familia, pero uno está escribiendo una página de la historia”, manifestó.

El reconocimiento se produjo durante el cierre de una visita a Francia en la que Milei participó de encuentros con empresarios y mantuvo una reunión bilateral con el presidente Emmanuel Macron, en una agenda enfocada principalmente en atraer inversiones hacia la Argentina.

"El mayor agradecimiento es a los seres queridos porque soportan los efectos de que uno haya decidido cambiar la historia de un país"



Javier Milei se emocionó en al recibir el premio del economista más influyente: "Gracias a mis maestros y a los austriacos que me inspiran". pic.twitter.com/Ef663l6bft — Corta (@somoscorta) October 2, 2026

Con información de Noticias Argentinas